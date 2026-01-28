Kızıltepe'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle döndü, zemin katlardaki bazı işyerlerini su bastı.

Kızıltepe ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, akşam saatlerine kadar aralıksız devam etti. Yağış nedeniyle birçok cadde ve sokak suyla doldu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluşurken, zemin katta bulunan bazı ev ve işyerlerini ise su bastı. Bölgede belediye ekiplerince temizlik çalışmaları başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,