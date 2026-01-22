Kızıltepe\'de Seyir Halindeki Otomobil Yandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Kızıltepe ilçesi Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 HHN 88 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle otomobilde maddi hasar oluştu. - MARDİN