Kızıltepe'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 6 Tutuklama
Kızıltepe'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 6 Tutuklama

Kızıltepe\'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 6 Tutuklama
28.01.2026 21:06
Mardin Kızıltepe'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 6 şahıs tutuklandı.

Olay, 26 Ocak'ta Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Suud Çeçen (56) hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Olayın ardından polis ekiplerince başlatılan çalışmalar kapsamında olaya karıştıkları tespit edilen 14 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5 kişi ise savcılıkta alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kızıltepe, Güvenlik, 3. Sayfa, Mardin, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kızıltepe'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 6 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Kızıltepe'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 6 Tutuklama - Son Dakika
