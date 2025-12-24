Kızıltepe\'de Silahlı Kavga: 4 Yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çetinler Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan Süleyman İ. (51), Faiz İ. (55), Semire İ. (52) ve Abdi İ. (53) ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN