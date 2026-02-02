Kızıltepe'de Yangın: İki Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kızıltepe'de Yangın: İki Kişi Hayatını Kaybetti

02.02.2026 13:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir evde çıkan yangında Hamit ve Azize Kuzu hayatını kaybetti.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde bir evde çıkan yangında Hamit Kuzu ve eşi Azize Kuzu öldü, 2 kişi dumandan etkilendi.

İlçeye bağlı kırsal Akyazı Mahallesi'nde bir evde sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, dumandan etkilenen Hamit Kuzu ve eşi Azize Kuzu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Dumandan etkilenen H.K. ve A.K. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çiftin cenazesi incelemenin ardından morga götürülecek.

Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Kızıltepe, İtfaiye, Mardin, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızıltepe'de Yangın: İki Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti’ye de CHP’ye de kapıları kapattılar 4 partiden ittifak hazırlığı AK Parti'ye de CHP'ye de kapıları kapattılar! 4 partiden ittifak hazırlığı
Fırtınada yaprak gibi savruldular: Bodrum’da 8 tekne kıyıya vurdu Fırtınada yaprak gibi savruldular: Bodrum'da 8 tekne kıyıya vurdu
Juventus, En-Nesyri ve Jhon Duran’ın ardından gözünü bu kez Galatasaraylı yıldıza dikti Juventus, En-Nesyri ve Jhon Duran'ın ardından gözünü bu kez Galatasaraylı yıldıza dikti
Faciadan dönüldü İstinat duvarı araçların üzerine çöktü Faciadan dönüldü! İstinat duvarı araçların üzerine çöktü
Medvedev’den Trump’a övgü dolu sözler Medvedev'den Trump'a övgü dolu sözler
İsrail, Lübnan’ın güneyinde bir araca saldırı düzenledi İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir araca saldırı düzenledi

13:50
Sahaya bomba atıp kaleciyi yaraladı Kendi de kabusu yaşadı
Sahaya bomba atıp kaleciyi yaraladı! Kendi de kabusu yaşadı
13:29
10 kişi can vermişti Her birinin hikayesi yürek dağladı
10 kişi can vermişti! Her birinin hikayesi yürek dağladı
12:47
Balkondan atlamak isteyen kadını kocası yakaladı ama sonu kötü bitti
Balkondan atlamak isteyen kadını kocası yakaladı ama sonu kötü bitti
12:24
Epstein Adası’ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu
Epstein Adası'ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu
11:54
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı
10:49
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer İşte İslam Memiş’in verdiği tarih
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in verdiği tarih
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 14:01:10. #7.11#
SON DAKİKA: Kızıltepe'de Yangın: İki Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.