Kızılyıldız: 66-63 - Son Dakika
Son Dakika Spor Kızılyıldız: 66-63 - Son Dakika Spor

Kızılyıldız: 66-63

6 saat önce

SALON: Ülker Spor ve EtkinlikHAKEMLER: Juan Carlos Garcia, Spiros Gkontas, Gytis ViliusFENERBAHÇE BEKO: Westermann 5, Melih Mahmutoğlu 6, Datome 5, Lauvergne 3, Thomas 4, Kalinic 10, de Colo 9, Williams 9, Vesely 7, Ali Muhammed 8KIZILYILDIZ: Brown 14, Lazic 2, Baron 3, Jagodic-Kuridza 8, Stimac...

Kızılyıldız: 66-63, System.String[]

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Juan Carlos Garcia, Spiros Gkontas, Gytis Vilius

FENERBAHÇE BEKO: Westermann 5, Melih Mahmutoğlu 6, Datome 5, Lauvergne 3, Thomas 4, Kalinic 10, de Colo 9, Williams 9, Vesely 7, Ali Muhammed 8

KIZILYILDIZ: Brown 14, Lazic 2, Baron 3, Jagodic-Kuridza 8, Stimac 2, Punter 14, Perperoglou 8, Davidovac 3, Gist 9, Lucas, Ojo

1'İNCİ ÇEYREK: 22-20

İLK YARI: 41-37

3'ÜNCÜ ÇEYREK: 51-51

Turkish Airlines Euroleague'in 27'nci haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Kızılyıldız'ı 66-63 mağlup ederek 13'üncü galibiyetini elde etti.


- İstanbul
Melih Mahmutoğlu, Malcolm Thomas, Juan Carlos, Williams, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:56 Kaynak: DHA
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