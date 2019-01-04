Son Dakika Haberleri: Kızına Şiddet Uyguladığı İddia Edilen Anneye Dava

Kızına Şiddet Uyguladığı İddia Edilen Anneye Dava

1 saat önce

Tuzla'da 6 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddia edilen kadın hakkında, "altsoya karşı kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kızına Şiddet Uyguladığı İddia Edilen Anneye Dava, System.String[]
Tuzla'da 6 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddia edilen kadın hakkında, "altsoya karşı kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ayşen K'nın eşinden iki yıl önce boşandığı, müşterek çocukları mağdur B.D'nin velayetinin ise annede olduğu belirtildi.

Olay tarihinde sanık Ayşen K'nın çocuğunu darbettiği görüntülerin medyaya yansıması üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedilen iddianamede, soruşturma kapsamında alınan adli tıp raporunda, mağdur B.D'nin vücudunun çeşitli yerlerinde darp izlerinin tespit edildiği, basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaralandığının belirlendiği aktarıldı.

İddianamede, baba Ü.D'nin olay nedeniyle eski eşi hakkında şikayetçi olduğu, Ayşen K'nın ise alınan ifadesinde suçlamayı kabul etmediği bildirildi.

İddianamade sanık Ayşen K. hakkında Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinin düzenlediği sağlık kurulu raporuna de yer verildi. Rapora göre, şüphelinin suç tarihindeki "bipolar affektif bozukluk" rahatsızlığı nedeniyle ceza sorumluluğunun bulunmadığı vurgulandı.

Sanık Ayşen K'nın üzerine atılı suçu işlediği hususunda kamu davası açmaya yeterli şüphe oluşturacak delil bulunduğu belirtilen iddianamede, "altsoya karşı kasten yaralama" suçundan 6 aydan 1,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Öte yandan iddianamede, Ayşen K'nın yargılamasının yapılarak TCK'nın ilgili maddesi gereğince akıl hastalarına yönelik güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına karar verilmesi de talep edildi.

İddianame, gönderildiği Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:03 Kaynak: AA

Tuzla, Güncel
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