Kızını Sedat Peker'e emanet eden polis memurunun eşi konuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kızını Sedat Peker'e emanet eden polis memurunun eşi konuştu

Haberin Videosunu İzleyin
Kızını Sedat Peker\'e emanet eden polis memurunun eşi konuştu
28.02.2026 10:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kızını Sedat Peker\'e emanet eden polis memurunun eşi konuştu
Haber Videosu

İntihar eden polis memuru Emrah Sevim'in eşi, yayımladığı videoda Sedat Peker'in kendilerine ev aldığını, borçlarını kapattığını ve kızlarının eğitimine destek olacağını açıkladı.

Giresun Piraziz'de görev yapan polis memuru Emrah Sevim, tabancasıyla hayatına son vermeden önce "Kızımın hep yanında olun, ona hep destek olun Sedat Peker" mesajını paylaşmıştı.

POLİSİN EŞİ VİDEO PAYLAŞTI

Polisin eşi, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak Sedat Peker'in kendilerine ev satın alıp, tüm borçlarını kapattığını açıkladı. Sedat Peker'in kendilerine sıfır ev aldığını ifade eden polis memurunun eşi "İçini dayayıp döşedi. Yüklü miktarda da para bıraktı. Eşimin bankada bir borcu vardı. Onu ödedik. Kızıma okul için de yardımcı olacak. Rabbim dileklerini kabul eylesin. Bir razı olduk, Allah da ondan razı olsun" dedi.

Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kızını Sedat Peker'e emanet eden polis memurunun eşi konuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Celal Özdemir Celal Özdemir:
    Ummadığın taş baş yarar.Allah hayırları kabul etsin 11 0 Yanıtla
  • Yusuf Çarman Yusuf Çarman:
    ALLAH razı olsun. 5 0 Yanıtla
  • bayan Asi bayan Asi:
    helal olsun ya adam gibi adam sedat peker 1 0 Yanıtla
  • Ömer Melekoğlu Ömer Melekoğlu:
    Reissssss 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar
Bakan Gürlek bitirmeye kararlı 81 il başsavcılıklarına talimat gönderildi Bakan Gürlek bitirmeye kararlı! 81 il başsavcılıklarına talimat gönderildi
CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali davası ertelendi CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali davası ertelendi
Arda Güler’e özel pasta: Üzerindeki not bomba Arda Güler'e özel pasta: Üzerindeki not bomba
Öcalan’dan PKK’nın feshinin yıldönümünde yeni açıklama: Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz Öcalan'dan PKK'nın feshinin yıldönümünde yeni açıklama: Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil’den itiraf gibi sözler Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler

10:37
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık
10:15
İran’dan saldırılar sonrası ilk açıklama İşte vurulan şehirler
İran'dan saldırılar sonrası ilk açıklama! İşte vurulan şehirler
09:50
Bakan Tekin okulda selefi andının okutulmasına ilişkin ilk kez konuştu
Bakan Tekin okulda selefi andının okutulmasına ilişkin ilk kez konuştu
09:42
Tahran’da peş peşe patlamalar İşte ilk görüntüler
Tahran'da peş peşe patlamalar! İşte ilk görüntüler
09:23
ABD ve İsrail, İran’a saldırı başlattı Tahran’da çok sayıda patlama
ABD ve İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da çok sayıda patlama
09:02
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltına alındı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 10:46:07. #7.13#
SON DAKİKA: Kızını Sedat Peker'e emanet eden polis memurunun eşi konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.