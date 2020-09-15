Kızının iple asılı cesedini buldu - Son Dakika

Burdur merkez Aşağı Müslümler köyünde oturan Mahmut M., birlikte yaşadığı kızı Hülya M.'yi bu sabah evdeki müştemilatta iple tavana asılı halde buldu. İpi keserek kızını indiren Mahmut M., sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar sonrası gelen sağlık ekipleri Hülya M.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.Hülya M.'nin cenazesi savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi 'nin morguna konuldu.

BURDUR'da oturan Hülya M.'nin (48), birlikte yaşadığı babası tarafından evin müştemilatında tavana iple asılı cesedi bulundu.

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