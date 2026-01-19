Kızlar Manastırı 2025'te 25 Bin Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Kızlar Manastırı 2025'te 25 Bin Ziyaretçi Ağırladı

19.01.2026 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon Kızlar Manastırı, tarihi ve sanatsal etkinliklerle kültür turizminin merkezi oldu.

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Kızlar Manastırı, 2025'te ağırladığı yerli ve yabancı ziyaretçilerinin yanı sıra birçok sanatsal etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Boztepe Mahallesi'nde kente hakim noktada yer alan ve iki teras üzerine inşa edilen manastır, yüksek koruma duvarıyla çevrili bulunuyor.

3. Alexios döneminde kurulduğu tahmin edilen manastırın birkaç kez onarıldığı ve son şeklini 19. yüzyılda aldığı tahmin ediliyor.

Konumu ve şehir merkezine yakınlığıyla dikkati çeken Kızlar Manastırı, güney bölümünde "kutsal su" bulunan kaya kilisesi ve girişindeki şapel ile birkaç hücreden oluşuyor.

Ayrıca, kaya kilisesindeki kitabelerde 3. Alexios'un eşi Theodora ve annesi Eirene'nin portreleri yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesinin işbirliğinde restorasyon ve renovasyonu Eylül 2021'de tamamlanarak tarihi dokusu gün yüzüne çıkarılan manastır, tarihi ve kültürel dokusunun yanı sıra performans etkinlikleri, sanat galerileri ve özel çekimler gibi çok sayıda organizasyona da ev sahipliği yapıyor.

Fotoğraf sanatçılarının da ilgi gösterdiği manastır, 2025'te 25 bin 376 ziyaretçiyi ağırladı, birçok etkinliğe de ev sahipliği yaptı.

"Kültür ve turizmi bir araya getiren merkez haline geldi"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AA muhabirine, Kızlar Manastırı'nın bölgenin önemli turizm destinasyonlarından birisi olduğunu söyledi.

Kızlar Manastırı'nın tarihi ve kültürel dokusuyla her dönem ilgi gördüğünü dile getiren Genç, "Kızlar Manastırı görsel olarak sanatsal etkinlikler ile uluslararası bir kısım organizasyonları icra ettiğimiz bir yer. O nedenle burayı daha güçlü ve işlevsel hale getirme çabasındayız." ifadesini kullandı.

Genç, manastırın geçen yıl 25 bin 376 ziyaretçiye ev sahipliği yaptığını belirterek, "Tarihi dokusunu gün yüzüne çıkardığımız Kızlar Manastırı, kültür ve turizmi bir araya getiren merkez haline geldi. Bu yıl da ziyaretçi sayısını artırmayı ve sanatsal etkinliklerin çeşitliliğini çoğaltmayı hedefliyoruz." dedi.

Kızlar Manastırı'nda düzenlenecek sergiler, konserler ve özel etkinliklerle hem Trabzonluları hem de şehir dışından gelen ziyaretçileri ağırlamayı sürdüreceklerine dikkati çeken Genç, "Amacımız manastırı sadece tarihi bir mekan olarak değil, kültür ve sanatın buluşma noktası olarak öne çıkarmak." dedi.

Genç, turizmden beklentilerinin her dönem yüksek olduğunu, ilerleyen günlerde Kızlar Manastırı'nın çok daha fazla ziyaretçiyi ağırlayacağına inandığını kaydetti.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Trabzon, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kızlar Manastırı 2025'te 25 Bin Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burdur’da karantina ihlaline 400 bin TL ceza Burdur'da karantina ihlaline 400 bin TL ceza
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Hatay’da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı Hatay'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray’da bir kaos daha Taraftarlar isyanda Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray'da bir kaos daha! Taraftarlar isyanda
Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen

12:35
Esra Ezmeci’ye hapis cezası
Esra Ezmeci'ye hapis cezası
12:21
Emeklinin beklediği kulis ’’Duyum aldım’’ deyip tarih bile verdi
Emeklinin beklediği kulis! ''Duyum aldım'' deyip tarih bile verdi
12:05
Karın etkili olduğu İstanbul’da metro istasyonunda insan seli oluştu
Karın etkili olduğu İstanbul'da metro istasyonunda insan seli oluştu
11:26
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç’e milyonluk harcama kalemleri soruldu
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa! Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç'e milyonluk harcama kalemleri soruldu
10:49
Kripto para piyasasından saatler içinde 100 milyar dolar silindi
Kripto para piyasasından saatler içinde 100 milyar dolar silindi
10:40
Mehmet Akif Ersoy’un eski eşi Pınar Erbaş’ın işine son verildi
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 12:47:52. #7.11#
SON DAKİKA: Kızlar Manastırı 2025'te 25 Bin Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.