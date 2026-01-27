KKTC Başbakanı Üstel'den Direniş Mesajı - Son Dakika
KKTC Başbakanı Üstel'den Direniş Mesajı

27.01.2026 18:32
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, 27-28 Ocak 1958 İngiliz sömürge idaresine karşı direnişin, Kıbrıs Türk halkının yok sayılmaya karşı ayağa kalktığı, varlığını ve özgürlüğünü teslim etmeyi reddettiği bir mücadelenin adı olduğunu söyledi.

Üstel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından 27-28 Ocak 1958 İngiliz sömürge idaresine karşı direnişin 68'inci yıl dönümü nedeniyle açıklamada bulundu.

27-28 Ocak 1958 direnişini, Kıbrıs Türk halkının yok sayılmaya karşı ayağa kalktığı, varlığını ve özgürlüğünü teslim etmeyi reddettiği bir mücadelenin adı olarak niteleyen Üstel, "O gün, Kıbrıs Türkü, kimseye boyun eğmeyeceğini ve kendi geleceğini kendi iradesiyle şekillendireceğini bir kez ortaya koymuştur." ifadesini kullandı.

Üstel, zulme, baskıya ve sömürge anlayışına karşı göğsünü siper eden Kıbrıs Türk halkının, canı pahasına özgürlüğünü, onurunu ve egemenliğini savunduğunu ifade ederek, "Bu onurlu direniş, bugün sahip olduğumuz devlet bilincinin, birlik ruhunun ve bağımsız yaşama kararlılığımızın temel taşıdır." dedi.

27–28 Ocak'ın, Kıbrıs Türk halkının yüreğinde yaşayan bir irade, nesilden nesile aktarılan bir mücadelenin emaneti olduğunu kaydeden Üstel, "Bu emanet, bizlere dimdik durmayı, hakkımıza sahip çıkmayı ve asla vazgeçmemeyi öğretmiştir. Bu anlamlı yıl dönümünde, vatan uğruna toprağa düşen aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; Kıbrıs Türk halkının destanlaşan direnişini yürekten selamlıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

