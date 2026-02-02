KKTC'de Bilim Tarihi Atölyesi - Son Dakika
KKTC'de Bilim Tarihi Atölyesi

02.02.2026 20:29
YTB desteğiyle KKTC'de düzenlenen atölyede 25 lise öğrencisi bilim ve tarih bilgisi ediniliyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 4. Deneysel Bilim Tarihi Atölyesi öğrencilerle buluştu.

Kıbrıs Bilim ve Zeka Vakfı tarafından düzenlenen ve YTB tarafından desteklenen projeye 25 lise öğrencisi katıldı.

Öğrencilerin bilimsel çalışmalarda yer aldığı bu proje çerçevesinde tarihe damga vurmuş isimlerden alınan ilham ile gençlere bilim sevgisinin aşılanması hedefleniyor.

Bu kapsamda öğrencilere Türk-İslam medeniyetinin tarihi şahsiyetleri öğretiliyor ve uygulamalı olarak bilimsel çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Sabun yapımından tasarıma kadar farklı alanlarda uygulamalar da yapılan projede öğrenciler, teorik eğitimleri uygulamak için atölyelerde çalışıyor.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Mithat Tekçam, öğrencilere El-Cezeri ve El-Zehravi gibi isimleri farklı aktivitelerle öğreneceklerini ifade etti.

Proje Koordinatörü Ersin Ertürk ise kadim medeniyetin birikimini öğrencilerle buluşturmaya çalıştıklarına dikkati çekti.

Öğrenciler ise çeşitli etkinliklerle bilim ve tarihe dair pek çok bilgi öğrendiklerini ve eğlendiklerini söyledi.

Kaynak: AA

