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KKTC'de geleneksel Hamsi Festivali'nin 13'üncüsü düzenlendi - Son Dakika

KKTC'de geleneksel Hamsi Festivali'nin 13'üncüsü düzenlendi

06.02.2022 21:00

- KKTC'de geleneksel Hamsi Festivali'nin 13'üncüsü düzenlendi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Karadeniz Kültür Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Hamsi Festivali'nin 13'üncüsü Gazimağusa'da gerçekleştirildi.

- KKTC'de geleneksel Hamsi Festivali'nin 13'üncüsü düzenlendi

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Karadeniz Kültür Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Hamsi Festivali'nin 13'üncüsü Gazimağusa'da gerçekleştirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Karadeniz Kültür Derneği ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Gazimağusa'da her yıl geleneksel olarak düzenlenen Hamsi Festivali'nin 13'üncüsü düzenlendi. Vatandaşlar, Trabzon'dan özel olarak getirilen hamsilerin tadına bakma fırsatı bulurken, festivalde horon gösterisi de yapıldı.

KKTC Karadeniz ve Kültür Derneği Başkanı Murat Zeki Civelek festivalde yaptığı konuşmada, Hamsi Festivali'nin bu yıl 13'üncüsünü düzenlemekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, etkinliğe katkıda bulunan Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Büyükelçilik ve Gazimağusa Belediyesine teşekkür etti. Dünyanın her yerinde mutlaka bir Karadenizlinin var olduğunu söyleyen Civelek, dolayısıyla bu gönül bağıyla kurulan köprülerin ilelebet sürdürülmesi dileğinde bulundu.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ise yaptığı konuşmada, böylesi anlamlı bir etkinliğe katkıda bulunmaktan duydukları mutluluğu belirterek, Covid-19'a yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Kıbrıs davası, tarihi mücadele uğruna canlarını feda eden bir milletin davası"

Etkinliğe katılan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Türkiye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Trabzon'un 18 farklı ilçesinin selamlarını getirdiğini ifade etti. Zorluoğlu, Kıbrıs davasının, tarihi mücadele uğruna canlarını feda eden bir milletin davası olduğunu vurgulayarak, Kıbrıs Türkü'nün hür yaşama mücadelesinin bundan sonra da kararlılıkla devam edeceğinin altını çizdi.

"Türklüğün ve kültürün yaşatılması uğruna şehit olanları rahmetle anıyorum"

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, "Bu topraklarda Türklüğün ve kültürün yaşatılması uğruna şehit olanları rahmetle anıyorum" ifadelerini kullanarak, Anadolu ile KKTC arasındaki gönül bağının ifadesi olan bu tür etkinliklerin daima süreceğine olan inancını dile getirdi.

"Kendi ayakları üzerinde duran bir KKTC oluşturmak için Karadeniz halkının desteğinin göz ardı edilemez"

KKTC Başbakan Faiz Sucuoğlu ise yaptığı konuşmada, kendi ayakları üzerinde duran bir KKTC oluşturmak için Karadeniz halkının desteğinin göz ardı edilemeyeceğini kaydetti. Türkiye ve KKTC'nin birlikte, iki ayrı devlet ancak tek bir millet olarak etle tırnak misali olduğunu ve böyle de devam edeceğini vurgulayan Sucuoğlu, önümüzdeki günlerde kurulacak yeni hükümetle birlikte KKTC'nin hak ettiği refaha kavuşması için uğraş vereceklerini açıkladı.

Sucuoğlu, "Bizlerin görevi sizlerin sorunlarını çözmektir, kapılarımız herkese açıktır" ifadelerini kullanarak, bu mücadelenin hep birlikte, inanarak verileceğini ifade etti.

KKTC'de geleneksel Hamsi Festivali'nin 13'üncüsü düzenlendi
KKTC'de geleneksel Hamsi Festivali'nin 13'üncüsü düzenlendi
KKTC'de geleneksel Hamsi Festivali'nin 13'üncüsü düzenlendi

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Gazimağusa, Karadeniz, Trabzon, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel KKTC'de geleneksel Hamsi Festivali'nin 13'üncüsü düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: KKTC'de geleneksel Hamsi Festivali'nin 13'üncüsü düzenlendi - Son Dakika
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