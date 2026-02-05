KKTC'de Kaçak Sigara Operasyonu: 11 Gözaltı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen "Sahil Kalkanı" operasyonu kapsamında Türkiye'ye sokulmak istenen ve piyasa değeri 40 milyon TL olan 12 bin 524 karton kaçak elektronik sigara ile 500 karton kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Kuzey KKTC'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında "Sahil Kalkanı" operasyonu düzenlendi. İskele bölgesine bağlı Balalan sahilinde yerel saatle 20.15'te gerçekleştirilen operasyonda, milyonlarca liralık kaçak ürüne el konuldu.

Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı özel ekipler, alınan ihbar üzerine düzenledikleri operasyonda, sahil şeridinde bekleyen şahısların adaya kaçak olarak giren bota kaçak ürünleri taşıdığını belirleyince baskın gerçekleştirdi. Operasyonda 11 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu kaçak sigaraların Türkiye'ye sokulmak üzere yola adadan ayrılacağı belirtildi.

Operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 40 milyon TL olan 12 bin 524 karton kaçak elektronik sigara ve 500 karton kaçak sigara ele geçirildi.

Polis, olayla bağlantılı olduğu düşünülen bir kişinin daha arandığını belirterek, soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. - LEFKOŞA