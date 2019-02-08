Son Dakika Haberleri: KKTC'den Macron'un Kararına Tepki

KKTC'den Macron'un Kararına Tepki

40 dakika önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İnsan Hakları Derneği ve Bağımsızlık Konseyi Başkanı Hasan Işık, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 24 Nisan'ı, sözde Ermeni soykırımını anma günü ilan etmesine tepki gösterdi.

KKTC'den Macron'un Kararına Tepki, System.String[]
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İnsan Hakları Derneği ve Bağımsızlık Konseyi Başkanı Hasan Işık, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 24 Nisan'ı, sözde Ermeni soykırımını anma günü ilan etmesine tepki gösterdi.

Işık, yaptığı yazılı açıklamada, Macron'un 24 Nisan'ı, sözde Ermeni soykırımını anma günü ilan etmesinin Haçlı zihniyetinin bir sonucu olduğunu belirtti.

Macron'u, "İnsan hakları kapsamında istenmeyen şahıs ve devlet adamı" olarak niteleyen Işık, Fransız mallarına boykot çağrısında bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 08:02 Kaynak: AA

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