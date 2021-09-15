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KKTC'nin hedefi turizmi 12 aya yaymak - Son Dakika

KKTC'nin hedefi turizmi 12 aya yaymak

15.09.2021 15:48
KKTC'nin hedefi turizmi 12 aya yaymak, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, turizmi yıl geneline yayacaklarını söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, turizmi yıl geneline yayacaklarını söyledi.

Ataoğlu, Turizm ve Çevre Bakanlığının girişimleriyle Northern Travel Kuzey Kıbrıs Kış Operasyonu (NTL) programının başladığı belirterek programa ilişkin detaylar paylaştı.

Ülke turizminin 12 aya yayılması konusundaki çalışmaların yıllardır hayat bulamadığını hatırlatan Ataoğlu, "Ülkemizin iklim koşulları bizlere turizm faaliyetlerinin 12 aya yayılması konusunda büyük bir avantajdı. Ancak 12 aya yayılan turizm faaliyetleri sadece lafta kaldı. Bugüne kadar hayata geçirilemedi. Ülke turizmini sadece 3 aylık yaz dönemine mahkum bırakılmıştı. Bunun müjdesini vermekten büyük bir heyecan duyuyorum çünkü artık ülkemiz 12 ay boyunca misafir ağırlayacak organizasyonlarla tanışıyor." dedi.

Ataoğlu, 2012-2014 yıllarında NTL kış operasyonunun sadece Kıbrıs Rum kesiminde yapıldığını belirterek "2014 yılında talebimiz üzerine Kuzey Kıbrıs operasyonu başladı ve Güney Kıbrıs iptal edildi. 2014 yılında 53 bin 236 misafir ile NTL'nin Kuzey Kıbrıs kış operasyonunu başlamıştı." dedi.

2014-2020 yıllarında NTL kış programları ile yaklaşık 400 bin misafirin KKTC'yi ziyaret ettiğini açıklayan Ataoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2019-2020 için satılmış 85 bin rezervasyonun 43 bin 419'unun iptal olduğunu belirtti.

NTL kış programlarıyla 16 Avrupa ülkesinden gelen 50 yaş üstü misafirlere hitap edildiğini belirten Ataoğlu, "Kış operasyonları yüksek sezon dışındaki eylül-ekim-kasım-aralık-ocak-şubat-mart-nisan-mayıs aylarında gerçekleşmektedir. Bu dönemde ağırlıklı 3 ve 4 yıldızlı oteller olmak üzere 36 otel, 80 otobüs, 50 rehber ve 25 restoran kullanılmaktadır." dedi.

Ataoğlu, "Kış programında KKTC'nin en kuzeyinden en güneyine, en batısından, en doğusuna bütün bölgelerinin ziyaret edildiği, şehirler ve beldeler olmak üzere 25 alan programda yer almaktadır. Ülkenin açık olan bütün tarihi ve kültürel yerleri programa dahil edilmiştir. Toplamda 1300 kilometrelik ziyaret rotası 7 günde tamamlanmaktadır. Turistler daha sonra 7 gecelik otel tatiline devam etmektedirler." ifadelerini kullandı.

Kış turizminin sektöre yansımasını da değinen Ataoğlu, konaklamayla ilgili KKTC'de faaliyet gösteren Girne, Alsancak, Lapta, Gazimağusa ve Bafra bölgesindeki 3, 4 ve 5 yıldızlı 36 otel ile yarım pansiyon şeklinde çalışıldığını, yılda yaklaşık 500 bin geceleme yapıldığını açıkladı.

80 otobüs 50 tur rehberi

Taşımacılıkta da KKTC'de bulunan yaklaşık 80 otobüs ile operasyon sürdürüldüğünü ifade eden Ataoğlu, "Her bir grup otobüsü her hafta 1300 km yol katetmektedir. Gerek otobüsler gerek otobüs şoförleri KKTC halkının kendi öz varlığıdır. Bu operasyonlarımızın başlaması ile otobüs sayı ve standartlarında ciddi artış olması, piyasaya olan katkısının göstergesidir." dedi.

İstisnasız bütün turlarda Turizm Bakanlığı onaylı yaklaşık 50 profesyonel tur rehberinin bulunduğuna işaret eden Fikri Ataoğlu, grupların başında Türkiye'den gelen profesyonel tur rehberlerinin de bulunduğunu belirtti.

Togo Cumhuriyeti, Fikri Ataoğlu, Turizm, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC'nin hedefi turizmi 12 aya yaymak - Son Dakika


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