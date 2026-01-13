KKTC'yi AB'de Görünür Kılma Çabası

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Burhan Kayatürk, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) Avrupa Birliği ve uluslararası platformlarda daha görünür hale getirmek istediklerini" söyledi.

Kayatürk başkanlığındaki Komisyon üyeleri, KKTC'de Dışişleri Bakanlığı, Meclis Başkanlığı, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı düzeyinde geniş kapsamlı bir dizi ziyarette bulundu.

Komisyon olarak en geniş katılımlı yurt dışı ziyaretlerinden birini gerçekleştirdiklerini vurgulayan Kayatürk, "Toplamda 27 üyenin olduğu bir dönemde 22 üyelik bir ziyaret oldu. Bu, yurt dışına bugüne kadar Komisyon olarak belki de yaptığımız en büyük ziyaret." dedi.

Kayatürk, ziyaret programının oldukça yoğun geçtiğini, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'den de hem Kıbrıs meselesiyle alakalı hem Kıbrıs Türk halkının yaşamı, mücadelesi, siyasi yaşamına dair bilgi aldıklarını aktardı.

Komisyon üyelerinin, KKTC'de edindiği bilgilendirmeler ve tecrübelerden faydalanarak verimli çalışmalarda bulunacağına işaret eden Kayatürk, "Buradaki hedefimiz, AB tarafından özellikle Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın ihmal edilmesini istediği KKTC'yi hem dinlemek hem de burada elde ettiğimiz bilgilerle AB nezdinde bütün uluslararası platformlarda KKTC'yi daha güçlü şekilde görünür hale getirmek. Bizim çabamız bu." ifadelerini kullandı.

Kayatürk, 2004'te Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) AB'ye kabul edilmesini eleştirerek, "2003'te Annan Planı çerçevesinde bir referandum olmuş. Bu plana Kıbrıs Türk halkı ciddi bir destek vermiş ama GKRY halkı, lideriyle beraber bu referanduma 'hayır' demiş. 2004'te bakıyorsunuz sanki ödüllendirilmiş bir şekilde GKRY bütün Kıbrıs'ın temsilcisi olarak kabul edilip ki yanlış bir kabul edilme, AB üyesi olmuş." değerlendirmesinde bulundu.

Kayatürk, GKRY'nin AB'ye alınmasının hem Türkiye-AB ilişkilerinde hem de KKTC'nin ekonomik ve siyasi gelişiminde ciddi engeller oluşturduğunu kaydetti.