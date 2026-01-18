Klasik Türk Müziği Korosu'ndan 'Ferahfeza' Konseri

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, yeni yılın ilk konserini hazırladığı "Ferahfeza" başlığıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirdi.

Programın ilk bölümünde, klasik Türk müziğinin en parlak makamları arasında sayılan "Ferahfeza"nın seçkin örneklerinden hazırlanan repertuvar dinleyiciye sunuldu.

Tanburi ve besteci Zeki Mehmed Ağa'nın peşreviyle başlayan bölümde Dede Efendi, İsak Varon, Lemi Atlı ve Tanburi Cemil Bey'e ait eserler seslendirildi.

Bekir Ünlüataer ilk konserini yönetti

Koro şef yardımcısı Bekir Ünlüataer'in yönettiği ilk konser olan etkinliğin solo bölümünde sahne alan saz sanatçıları, "Acemaşiran" makamından iki klasik eseri izleyicilerin beğenisine sundu.

Konserde solist olarak sahneye çıkan Neval Yaşasın, müzisyen ve besteci Zeki Arif Ataergin'in "Dilkeşhaveran" makamından dört eser seslendirdi.

Topluluğa tanburda Gökhan Filizman, neyde Can Gülbal, kanunda Enes Karaduman ve viyolonselde Gökhan Sığırtmaç'ın eşlik ettiği konserin son bölümünde ise "Kürdilihicazkar" şarkılar yorumlandı.