Alaeddin Yavaşca için Tevhidi-i Şerif okundu - Son Dakika

Klasik Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca için memleketi Kilis'te Tevhidi-i Şerif okundu.
AK Parti İl Başkanlığı tarafından, Hacı Faruk Ömer Kayabaş Camisi'nde yatısı namazı sonrası 95 yaşında hayata gözlerini yuman Yavaşca için Tevhidi-i Şerif programı düzenlendi.
Yavaşca adına okunan Tevhidi-i Şerif ve Kuran-ı Kerim'in ardından dua edildi. İlahilerin söylendiği program sonunda, vatandaşlara lokum ve gül suyu ikram edildi.
Programa, AK Parti İl Başkanı Murat Karataş ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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