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Alaeddin Yavaşca için Tevhidi-i Şerif okundu - Son Dakika

Alaeddin Yavaşca için Tevhidi-i Şerif okundu

28.12.2021 20:23

Klasik Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca için memleketi Kilis'te Tevhidi-i Şerif okundu.

Klasik Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca için memleketi Kilis'te Tevhidi-i Şerif okundu.

AK Parti İl Başkanlığı tarafından, Hacı Faruk Ömer Kayabaş Camisi'nde yatısı namazı sonrası 95 yaşında hayata gözlerini yuman Yavaşca için Tevhidi-i Şerif programı düzenlendi.

Yavaşca adına okunan Tevhidi-i Şerif ve Kuran-ı Kerim'in ardından dua edildi. İlahilerin söylendiği program sonunda, vatandaşlara lokum ve gül suyu ikram edildi.

Programa, AK Parti İl Başkanı Murat Karataş ve vatandaşlar katıldı.

Alaeddin Yavaşca için Tevhidi-i Şerif okundu
Alaeddin Yavaşca için Tevhidi-i Şerif okundu
Alaeddin Yavaşca için Tevhidi-i Şerif okundu
Alaeddin Yavaşca için Tevhidi-i Şerif okundu
Alaeddin Yavaşca için Tevhidi-i Şerif okundu
Alaeddin Yavaşca için Tevhidi-i Şerif okundu

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Türk Musikisi, Faruk Ömer , AK Parti, Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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