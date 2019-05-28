Son Dakika Haberleri: Klopp’un Naby Keita ve Roberto Firmino’daki Yaralanma Güncellemesi
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Klopp’un Naby Keita ve Roberto Firmino’daki Yaralanma Güncellemesi

2 saat önce

Liverpool menajeri Jurgen Klopp, Şampiyonlar Ligi finalinden önceki son basın toplantısında sakatlık güncellemesi yapıyor. Menajer Naby Keita'nın yer almayacağını, ancak Firmino'nun oynaması muhtemel olduğunu açıkladı.

Liverpool menajeri Jurgen Klopp, Şampiyonlar Ligi finalinden önceki son basın toplantısında sakatlık güncellemesi yapıyor. Menajer Naby Keita'nın yer almayacağını, ancak Firmino'nun oynaması muhtemel olduğunu açıkladı.
Klopp’un Naby Keita ve Roberto Firmino’daki Yaralanma Güncellemesi
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 07:06 
Jurgen Klopp, Liverpool, Abdul Kader Keita, Spor
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