Klopp’un Naby Keita ve Roberto Firmino’daki Yaralanma Güncellemesi
2 saat önce
Liverpool menajeri Jurgen Klopp, Şampiyonlar Ligi finalinden önceki son basın toplantısında sakatlık güncellemesi yapıyor. Menajer Naby Keita'nın yer almayacağını, ancak Firmino'nun oynaması muhtemel olduğunu açıkladı.
Liverpool
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 07:06
menajeri Jurgen Klopp
, Şampiyonlar Ligi finalinden önceki son basın toplantısında sakatlık güncellemesi yapıyor. Menajer Naby Keita
'nın yer almayacağını, ancak Firmino'nun oynaması muhtemel olduğunu açıkladı.
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