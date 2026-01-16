KMTS ile Altın Güvenliği Artıyor - Son Dakika
Ekonomi

KMTS ile Altın Güvenliği Artıyor

16.01.2026 13:49
Hazine, Kıymetli Maden Takip Sistemi'nin güvenliği artıracağını ve yanıltıcı iddialara karşı çıkacağını belirtti.

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı, Darphane tarafından hayata geçirilecek olan Kıymetli Maden Takip Sistemi'nin (KMTS) yastık altı birikimi bulunan milyonlarca vatandaşı hedef aldığı ve belgesi olmayan altının yalnızca 'sarı bir metal' olarak değerlendirileceği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere piyasada sahte veya düşük ayarlı gram altın üretimi yapılabilmekte ve vatandaşlarımız bu durumdan mağdur olabilmektedir. KMTS'nin yürürlüğe girmesiyle, rafineriler tarafından üretilecek 1 gram ve üzerindeki kıymetli madenler ambalajlanarak standart hale getirilecek; uygulanacak güvenlik unsurları sayesinde vatandaşlarımızın güvenli ve doğrulanabilir altına erişimi sağlanacaktır. KMTS; rafineriler tarafından üretilen standart işlenmemiş kıymetli madenler ile basılı kıymetli madenlerin üreticisi, üretim tarihi ve yeri, ağırlığı, saflık ayarı, seri numarası ve benzeri bilgilerinin, Darphane tarafından tedarik edilen özel etiket üzerindeki benzersiz bir kod aracılığıyla her bir ürünün ambalajına işlendiği ve aynı kod üzerinden Darphane tarafından kayıt altına alınarak izlendiği bir sistemdir. Bu sistem kapsamında yalnızca üretim aşaması güvenli bir şekilde takip edilmekte olup, KMTS dahilinde üretilen altının kim tarafından alındığına veya satıldığına ilişkin herhangi bir izleme ya da kayıt söz konusu değildir" denildi.

'YANILTICI PAYLAŞIMLARA HUKUKİ YATIRIM UYGULANACAK'

KMTS'nin varlık takibi olarak değerlendirilmesinin, kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir yönlendirme olduğu belirtilerek, "Vatandaşların ellerindeki altını bozduramayacağı, sisteme dahil edemeyeceği veya bu altınla herhangi bir mülk edinemeyeceği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Altın bozdurma işlemleri kuyumcular, bankalar ve yetkili finans kuruluşları aracılığıyla yapılmakta olup, tasarrufların el değiştirmesine yönelik işlemlerin önünde herhangi bir yasal engel bulunmamaktadır. 30 bin TL ve üzerindeki işlemlerin bankacılık ve finansal kurumlar aracılığıyla yapılması uygulaması, yalnızca altın alım satımına özgü olmayıp, tüm emtiaların alım satımını kapsayan Vergi Usul Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde uygulanmaktadır. Bu çerçevede; gram altın ve çeyrek altınlarda gramaj ve ayar sahteciliğine karşı, tüketiciyi ve kuyumcuları korumaya yönelik olarak kurgulanan sistemlerin vatandaşların birikimlerini bozduramayacağı, altına el konulacağı veya altının geçersiz sayılacağı şeklinde gerçek dışı haberlerin dolaşıma sokulduğu gözlemlenmiştir. Bağlamından koparılarak sunulan ve finansal piyasalara olan güveni sarsmaya yönelik belli hesaplar üzerinden yapılan, kara propaganda niteliği taşıyan bu tür haberlere itibar edilmemesi önemle duyurulur. Vatandaşlarımızın ve kuyumcularımızın hukuki haklarını koruyan bu düzenlemeye ilişkin yanıltıcı paylaşımlar hakkında bakanlığımız hukuki haklarını sonuna kadar kullanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Ekonomi, Finans, Maden, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KMTS ile Altın Güvenliği Artıyor - Son Dakika

