KMÜ'de Dünya Arapça Günü etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel KMÜ'de Dünya Arapça Günü etkinliği - Son Dakika

KMÜ'de Dünya Arapça Günü etkinliği

6 saat önce

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı tarafından "Dünya Arapça Günü" nedeniyle etkinlik düzenlendi.

KMÜ'de Dünya Arapça Günü etkinliği, System.String[]

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı tarafından "Dünya Arapça Günü" nedeniyle etkinlik düzenlendi.


Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Orhan Oğuz, KMÜ Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonundaki etkinlikte, Arapçanın çok eski bir tarihçeye sahip olan ve çok geniş bir coğrafyada kullanılan bir dil olduğunu belirtti.


Eskiden beri ataların bu dile hizmet ettiğini dile getiren Oğuz, "Atalarımız bu dili öğrenmiş ve öğretmişlerdir. Bu tip etkinlikler de öğrencilerimizin eğitimlerinin yanı sıra sınıf ortamında öğrendikleri bilgileri destekleyici faaliyetler olarak dikkat çekmektedir. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Mütercim-Tercümanlık Arapça Bölümü öğrencilerinden Nurullah Acun da Arapçanın İslam diniyle bağlantılı olarak ilahi anlatımlar barındıran bir dil olduğunu ifade ederek, "Arapça, din ve Kuran-ı Kerim dilidir. Kuran-ı Kerim'in anlaşılması ve dinin öğrenilmesi ancak Arapçayı bilmekle tamamlanır. Biz Arapçayı Kuran-ı Kerim'in indirildiği dil olduğu ve Peygamber Efendimizin de dili olduğu için seviyoruz." şeklinde konuştu.

-"Dünya sizin hüznünüzle değişmeyecek, gülümsemeyi unutmayın"

Öğrencilerden Kader Gül ise Bugün dünyada birçok insanın mutluluğu ve bunun yollarını aradığını hatırlatarak, "Mutluluk bizim yaptığımız bir şeylerle anlatılabilir. Yani bizim ellerimizdedir. Mutlu insanlar sahip oldukları şeylere odaklanırlar. Mutsuz olanlar ise eksikliklerine odaklanırlar. Bu yüzden gülümseyin. Dünya sizin hüznünüzle değişmeyecek. Eğer mutlu olanlardan olmak istiyorsanız şartların iyileşmesini beklemeyin. Hayat her zaman bir karmaşa içerisinde olacaktır. Siz her anınızda mutlu olmayı bilin" ifadelerine yer verdi.

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Kuran-ı Kerim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 04:06 Kaynak: AA
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