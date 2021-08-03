KMÜ'de Kıbrıs Barış Harekatı Paneli - Son Dakika

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörlüğü tarafından "47. Yılında Kıbrıs Barış Harekatı" konulu panel düzenlendi.

Rektör Namık Ak, Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonundaki panelde, 1571 yılında Sultan II. Selim'in emriyle Lala Mustafa Paşa tarafından fethedilen Kıbrıs'ın, yüzyıllar boyunca Türk hakimiyetinde kalmış güzide bir vatan toprağı olduğunu söyledi.

Kıbrıs'ın, Venediklilerden alınınca Doğu Akdeniz ticaret yolları ile birlikte Mısır, Suriye ve Anadolu kıyılarının güvenliği sağladığını ifade eden Ak, Anadolu'dan pek çok Türk ailesinin de buraya yerleştirildiğini aktardı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şube Başkanı Behiç Baş da Yunanistan tarafından desteklenen Rumların 15 Temmuz 1974'te Kıbrıs'ta kanlı bir darbe gerçekleştirerek idareyi ele aldığını anımsatarak şunları kaydetti:

"Kıbrıslı Türklerin de söz sahibi oldukları Kıbrıs Cumhuriyetini sona erdirmişlerdir. Bu darbeyle Ada'nın Yunanistan'a bağlanmasının yolu açılmıştır. Yunan ve Rum darbesinin bir amacı Kıbrıslı Türkleri tamamen yok etmek, diğer bir amacı da Türkiye'yi Ege Denizi ile birlikte Akdeniz'den kuşatarak tecrit etmekti. Türk Silahlı Kuvvetleri 20 Temmuz 1974 günü havadan, karadan ve denizden başarılı bir harekat icra ederek Kıbrıs'taki darbeyi bertaraf etmiş ve Kıbrıs Türklerini katliamdan kurtarmıştır."

Panelde Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Erol Yüksel ile Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Çakır Kıbrıs Barış Harekatı'nı anlattı.