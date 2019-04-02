Son Dakika Haberleri: Kmü'de Varlık Olarak İnsan Konferansı

Kmü'de Varlık Olarak İnsan Konferansı

16 dakika önce

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Münazara Öğrenci Topluluğu, "Varoluşunu Gizleyen Varlık" konulu konferans düzenledi.

Kmü'de Varlık Olarak İnsan Konferansı, System.String[]
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Münazara Öğrenci Topluluğu, "Varoluşunu Gizleyen Varlık" konulu konferans düzenledi.

Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Yazar Prof. Dr. Kadir Çüçen, KMÜ Edebiyat Fakültesinin konferans aalonunda, insanoğlunun varoluşu ve varlık olarak insanı ele aldığı konferansında Ortaçağ filozofları ve düşünce yaşantılarına ilişkin anlatımlarda bulundu.

Bilimlerin öne çıkmaya başlaması ile birlikte sorgulanmaya başlayan varlık kavramının 17. ve 20. yüzyılın başlarına kadar kartezyen gelenekle başlayan cogito merkezli felsefe ve bilim anlayışları ile devam ettiği ifade eden Çüçen, şunları kaydetti:


"Daha sonraki zamanlarda Descartes ve modern felsefe ile birlikte yeni felsefeler ve kuramlar ele alınmıştır. Özellikle Descartes sonrası felsefelerden Pozitivizm ve Yeni Kantçılık, varlığı obje veya nesne olarak sorgulamış ve bilgi açısından tanımlamışlardır. İnsan, düşünen özne yani cogito olarak algılanmış ve tüm modern felsefe insanı, cogito'nun içerikleri açısından ele alınmıştır. Felsefe, epistemolojik soruşturmaya dönüştürülmüştür."


Konferans, plaket ve hediye takdimlerinin ardından Çüçen'in kitaplarını imzalaması ile son buldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:00 Kaynak: AA

Uludağ Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Güncel
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