Knicks, Nets'i 54 Sayı Farkla Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Knicks, Nets'i 54 Sayı Farkla Yendi

22.01.2026 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

New York Knicks, Brooklyn Nets'i 120-66 yenerek 26. galibiyetini elde etti. Jalen Brunson ön plana çıktı.

NBA'de New York Knicks, evinde karşı karşıya geldiği Brooklyn Nets'i 54 sayı farkla 120-66 mağlup etti

NBA'de normal sezon 7 karşılaşmayla devam etti. New York Knicks, Madison Square Garden'da karşılaştığı Brooklyn Nets'i 120-66'lık skorla mağlup etti. Ligdeki 26. galibiyetini kazanan New York'ta Jalen Brunson 20 sayı, Landry Shamet de 18 sayıyla mücadele etti. Bu sezonki 30. yenilgisini alan Brooklyn'de ise Michael Porter Jr. 12 sayı ve Ziaire Williams da 11 sayıyla katkı verdi.

Shai Gilgeous Alexander'dan 40 sayı

Oklahoma City Thunder ise Fiserv Forum'da oynadığı Milwaukee Bucks'ı 122-102'lik skorla yendi ve 37. galibiyetini elde etti. Oklahoma'da Shai Gilgeous Alexander 40 sayı, 11 asistle ön plana çıkarken, Ajay Mitchell ve Kenrich Williams da 18'er sayı kaydetti. Bu sezonki 25. yenilgisini alan Milwaukee'de ise Giannis Antetokounmpo 19 sayı, 14 ribaund ile double double yaptı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Charlotte Hornets: 87 - Cleveland Cavaliers: 94

New York Knicks: 120 - Brooklyn Nets: 66

Boston Celtics: 119 - Indiana Pacers: 104

Memphis Grizzlies: 122 - Atlanta Hawks: 124

New Orleans Pelicans: 104 - Detroit Pistons: 112

Milwaukee Bucks: 102 - Oklahoma City Thunder: 122

Sacramento Kings: 109 - Toronto Raptors: 122 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

New York Knicks, Brooklyn Nets, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Knicks, Nets'i 54 Sayı Farkla Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika’da 8 adet adak koç kestirdi 6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika'da 8 adet adak koç kestirdi
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz’ın yeni takımını açıkladı Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın yeni takımını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi kabul etti
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik’in sabır testi Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik'in sabır testi
Tapuda yeni dönem 10 gün sonra zorunlu olacak Tapuda yeni dönem! 10 gün sonra zorunlu olacak

13:31
Barış Kurulu için imzalar atıldı Trump: Gazze’de savaşı durduruyoruz
Barış Kurulu için imzalar atıldı! Trump: Gazze'de savaşı durduruyoruz
13:27
Galatasaray Ahmet Çakar’ı şoke etti
Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti
13:25
“Boşanırken uyuşturucuya başladım“ diyen Bilan Hancı’ya eski eşinden yanıt
"Boşanırken uyuşturucuya başladım" diyen Bilan Hancı'ya eski eşinden yanıt
12:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Aşkım, sevdam’’ dediği şehirde seçim anketi yapıldı İşte çıkan sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Aşkım, sevdam'' dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
12:09
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
11:23
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 13:52:50. #7.11#
SON DAKİKA: Knicks, Nets'i 54 Sayı Farkla Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.