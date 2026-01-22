Knicks, Nets'i 54 Sayı Farkla Yendi

NBA'de New York Knicks, evinde karşı karşıya geldiği Brooklyn Nets'i 54 sayı farkla 120-66 mağlup etti

NBA'de normal sezon 7 karşılaşmayla devam etti. New York Knicks, Madison Square Garden'da karşılaştığı Brooklyn Nets'i 120-66'lık skorla mağlup etti. Ligdeki 26. galibiyetini kazanan New York'ta Jalen Brunson 20 sayı, Landry Shamet de 18 sayıyla mücadele etti. Bu sezonki 30. yenilgisini alan Brooklyn'de ise Michael Porter Jr. 12 sayı ve Ziaire Williams da 11 sayıyla katkı verdi.

Shai Gilgeous Alexander'dan 40 sayı

Oklahoma City Thunder ise Fiserv Forum'da oynadığı Milwaukee Bucks'ı 122-102'lik skorla yendi ve 37. galibiyetini elde etti. Oklahoma'da Shai Gilgeous Alexander 40 sayı, 11 asistle ön plana çıkarken, Ajay Mitchell ve Kenrich Williams da 18'er sayı kaydetti. Bu sezonki 25. yenilgisini alan Milwaukee'de ise Giannis Antetokounmpo 19 sayı, 14 ribaund ile double double yaptı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Charlotte Hornets: 87 - Cleveland Cavaliers: 94

New York Knicks: 120 - Brooklyn Nets: 66

Boston Celtics: 119 - Indiana Pacers: 104

Memphis Grizzlies: 122 - Atlanta Hawks: 124

New Orleans Pelicans: 104 - Detroit Pistons: 112

Milwaukee Bucks: 102 - Oklahoma City Thunder: 122

Sacramento Kings: 109 - Toronto Raptors: 122 - İSTANBUL