Koç, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Türk Reasürans Genel Müdürü Özgür Bülent Koç, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Koç, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ve dünya gündeminde yankı uyandıran olaylara ilişkin çektiği fotoğrafları, 6 kategoride inceledi.

Özgür Bülent Koç, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-Arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya", "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" adlı fotoğrafına oy verdi.

Koç, "Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Nöbet", "Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Stuart Brock'un "Yasaya karşı" karelerini seçti. "Günlük Hayat" kategorisinde ise Lokman Vural Elibol'un "Fener alayı" adlı fotoğrafını oyladı.

"Anadolu Ajansının milli mücadelede verdiği emekleri çok iyi biliyoruz"

Koç, oylamanın ardından yaptığı değerlendirmede, "Bizler de Hazine ve Maliye Bakanlığı iştiraki olarak kamu sermayeli bir kuruluş ve işletmeyiz. Henüz daha 6 yaşındayız. Dolayısıyla 1920'de kurulan, 100 yılı aşmış Anadolu Ajansının öncelikle kuruluşunu tekrar kutluyoruz. Çok faydalı işler yaptığını, milli mücadelede verdiği emekleri çok iyi biliyoruz ve değer veriyoruz. Biz de inşallah Türk Reasürans olarak devletimize ve milletimize çok iyi hizmetler veren bir kurum olmak ve yüzlerce yıl yaşayarak devletimize, milletimize hizmet etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar arasında en hüzünlü ve en etkileyici olanların Gazze ile ilgili kareler olduğunu belirten Koç,

"Oradaki katliam, soykırım hepimizi derinden yaraladı. Bir şeyler yapamamak hepimizi çok üzdü." dedi.

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.