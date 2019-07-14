Son Dakika Haberleri: KOCAELİ 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si çocuk 5 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

KOCAELİ 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si çocuk 5 yaralı

12 saat önce

2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si çocuk 5 yaralıİZMİT'te halk arasında 'Ölüm Yolu' olarak bilinen Kandıra yolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si çocuk 5 yaralı
İZMİT'te halk arasında 'Ölüm Yolu' olarak bilinen Kandıra yolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza yapan aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı.
Kaza gece saatlerinde Kandıra yolu Çubuklu Osmaniye mevkiinde meydana geldi. İzmit'ten Kandıra yönüne giden Adem Cansız idaresindeki 41 NS 656 plakalı otomobil, karşı yönden gelen sürücüsü belirlenemeyen 41 DG 437 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrasında 41 DG 437 plakalı aracın sürücüsü kaçarken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Adem Cansız ile çocukları İclal Cansız(3) ve Sümeyye Cansız(11) olay yerindeki vatandaşların yardımıyla çıkarılırken, sürücünün eşi Fatma Cansız ve akrabaları Hayri Cansız itfaiye tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Kandıra yolu çift yönlü olarak yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapandı. Trafik kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü. Jandarma, aracın sürücüsünü tespit etmek için çalışma başlattı.
KOCAELİ 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si çocuk 5 yaralı
Kandıra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 10:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomobilin çarptığı yaşı adam metrelerce böyle savruldu Kuş elektrik saatine yuva yapınca ev sahibi elektriğini kesti 3 ay önce evlenen sözleşmeli er kazada öldü Adnan Oktar'ın sapıklığının boyutları ortaya saçıldı: Bana gelecek kızlar iç çamaşırı giymesin

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.7.2019 11:46:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KOCAELİ 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si çocuk 5 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]