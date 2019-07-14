KOCAELİ 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si çocuk 5 yaralı
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2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si çocuk 5 yaralıİZMİT'te halk arasında 'Ölüm Yolu' olarak bilinen Kandıra yolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 10:56 Kaynak: DHA
2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si çocuk 5 yaralı
İZMİT'te halk arasında 'Ölüm Yolu' olarak bilinen Kandıra
yolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza yapan aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı.
Kaza gece saatlerinde Kandıra yolu Çubuklu Osmaniye
mevkiinde meydana geldi. İzmit
'ten Kandıra yönüne giden Adem Cansız idaresindeki 41 NS 656 plakalı otomobil, karşı yönden gelen sürücüsü belirlenemeyen 41 DG 437 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrasında 41 DG 437 plakalı aracın sürücüsü kaçarken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Adem Cansız ile çocukları İclal Cansız(3) ve Sümeyye Cansız(11) olay yerindeki vatandaşların yardımıyla çıkarılırken, sürücünün eşi Fatma Cansız ve akrabaları Hayri Cansız itfaiye tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Kandıra yolu çift yönlü olarak yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapandı. Trafik kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü. Jandarma
, aracın sürücüsünü tespit etmek için çalışma başlattı.
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