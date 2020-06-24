KOCAELİ 50 yıllık binanın kolonlarının su gideri boruları için delinmesine tepki - Son Dakika

KOCAELİ 50 yıllık binanın kolonlarının su gideri boruları için delinmesine tepki

50 yıllık binanın kolonlarının su gideri boruları için delinmesine tepkiİZMİT'te, 50 yıllık olan 4 katlı binanın bodrum katında çalışma yapan müteahhit firma işçileri, su giderleri için taşıyıcı 3 kolonu deldi.

50 yıllık binanın kolonlarının su gideri boruları için delinmesine tepki

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İZMİT'te, 50 yıllık olan 4 katlı binanın bodrum katında çalışma yapan müteahhit firma işçileri, su giderleri için taşıyıcı 3 kolonu deldi. Binada dükkanı bulunan Hüsnü Tanrıkulu, 17 Ağustos 1999 depremini geçirmiş yapının kolonlarının delindiğini, bu nedenle korktuklarını söyledi.

Karabaş Mahallesi Hafız Binbaşı Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın bodrum katına dükkan yapılması için bir süre önce çalışma başlatıldı. Tramvay yolu kenarında bulunan 50 yıllık binanın bodrum katında kazı yapan müteahhit firma işçileri, su giderleri için zemindeki taşıyıcı 3 kolonu deldikten sonra içinden plastik boruları geçirdi. Binada oturanlar ise duruma tepki gösterip, İzmit Belediyesi ve kurumlara şikayette bulundu.

'BURASI DEPREM BÖLGESİ'

Binanın zeminde katında iş yeri bulunan Hüsnü Tanrıkulu, yapının kolonlarının su gideri için delindiğini belirterek, Burası 50 yıllık bir bina. Burayı alan dükkan sahibi kazı çalışması yaptı ve kazı çalışmasında kolonları deldi. 4-5 aydır savcılığa, belediyelere suç duyurusunda bulunmama rağmen buranın bu şekilde bırakılması acı verici. Dükkan yapılmak için kazılmıştı. Bu bina 50 yıllık bir bina ve burası deprem bölgesi. Buna rağmen kolonlar böyle delindi. Bu duyarsızlığı hiçbir kurumun gelip buraya incelememiş olması acı verici dedi.

Binada eskiden su giderlerinin kolonlara asılı olduğunu söyleyen Tanrıkulu, Şimdi kolonları delerek boruları içeri soktular. Bunu yaptılar ben de suç duyurusunda bulundum ama henüz bir müdahale eden olmadı. Burası 17 Ağustos depremini yaşayan bir kent. Binamıza ortalama her gün yaklaşık 500 kişi geliyor ve ofisler ile iş yerlerini ziyaret ediyor. Bizler tedirginiz, korkarak yaşıyoruz, korkmamak mümkün değil. Bu kolonların delinmesi ve yapılan bu duyarsızlık insanı tedirgin etmekte diye konuştu.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 01:42 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KOCAELİ 50 yıllık binanın kolonlarının su gideri boruları için delinmesine tepki - Son Dakika

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