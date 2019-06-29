KOCAELİ 6 KİŞİLİK AİLE YEDİKLERİ MANTARDAN ZEHİRLENDİ
53 dakika önce
KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, köyden topladıkları mantarı yiyen 6 kişilik aile zehirlendi.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:29 Kaynak: DHA
KOCAELİ'nin Derince
ilçesinde, köyden topladıkları mantarı yiyen 6 kişilik aile zehirlendi.
Olay akşam saatlerinde İbnisina Mahallesi Kaleönü Sokak üzerinde bulunan Altunışık Ailesi'nin evinde meydana geldi. Düzce
'deki köylerinden topladıkları mantarı akşam yemeğinde yiyen aile üyelerinde, ilerleyen saatlerde karın ağrısı şikayeti meydana geldi. Yedikleri mantardan zehirlendiklerini düşünen aile üyeleri 112 Acil Servis
ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri anne Kevser Altunışık ile çocukları Sudenaz, Yusuf, Ebrar Altunışık'ı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, ismi öğrenilemeyen 2 aile üyesini de Seka Devlet Hastanesi
'ne götürerek tedavi altına aldı. Mantardan zehirlenen 6 aile üyesinin tedavisine devam ediliyor.
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