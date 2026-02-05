Kocaeli'de 17 Yaş Altı Güreş Şampiyonası Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Kocaeli'de 17 Yaş Altı Güreş Şampiyonası Devam Ediyor

05.02.2026 21:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de düzenlenen şampiyonada 900 sporcu madalya için mücadele ediyor. Final 8 Şubat'ta.

Kocaeli'de düzenlenen 17 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası devam ediyor.

Türkiye Güreş Federasyonu, Darıca Belediyesi ile Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde Eray Şamdan Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, erkekler serbest stilde 330, grokoromen stilde 270, kadınlar serbest stilde ise 300 sporcu madalya için mücadele veriyor.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, yaptığı açıklamada, geleceğin olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlarının çıkacağı organizasyon düzenlediklerini belirterek, "En sevdiğimiz yaş grubu 15 ve 17 yaş grubu. O yüzden teknik heyetimiz, antrenörlerimiz dikkatli şekilde sporcularımızı izliyorlar. Yenilenler hiç üzülmesin." diye konuştu.

Darıca Kaymakamı Yaşar Dönmez de güreşte güzel sonuçlar elde edildiğini kaydetti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer ise Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaktan menmnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, hak edenin kazanmasını ve sakatlıksız şampiyona geçirilmesini temenni etti.

Şampiyona, 8 Şubat'taki final müsabakalarıyla sona erecek.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaeli'de 17 Yaş Altı Güreş Şampiyonası Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni görüntüler ortaya çıktı “Taksi beni sevmiyor“ dedi, durağı talan etti Yeni görüntüler ortaya çıktı! "Taksi beni sevmiyor" dedi, durağı talan etti
Sakarya’da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı Sakarya'da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı
Pedofili sapık Epstein’in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi
Fenomenler şimdi yandı Bunu yapanları hapis cezası bekliyor Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler

21:44
Abu Dabi’de Esir Takası Anlaşması
Abu Dabi'de Esir Takası Anlaşması
21:25
Sergen Yalçın, ’’Hayırlı olsun’’ diyerek yeni transferi duyurdu
Sergen Yalçın, ''Hayırlı olsun'' diyerek yeni transferi duyurdu
20:24
Milan Skriniar’ın cezası belli oldu
Milan Skriniar'ın cezası belli oldu
20:06
AK Partili Şamil Tayyar’dan Zeydan Karalar yorumu: Adalet, iyidir
AK Partili Şamil Tayyar'dan Zeydan Karalar yorumu: Adalet, iyidir
19:54
Sağanak sonrası Çeşme’de denizle kara birleşti
Sağanak sonrası Çeşme'de denizle kara birleşti
19:12
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 22:21:40. #7.11#
SON DAKİKA: Kocaeli'de 17 Yaş Altı Güreş Şampiyonası Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.