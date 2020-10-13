Kocaeli'de 7 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'de 7 düzensiz göçmen yakalandı

13.10.2020 23:43
Kocaeli'de 7 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde gerçekleştirilen uygulamada, Afgan uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde gerçekleştirilen uygulamada, Afgan uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ekiplerince Anadolu Otoyolu'nda yapılan uygulamada bir otobüs durduruldu.

Otobüste yapılan kontrolde, ülkeye yasa dışı yollardan giriş yapan Afgan uyruklu 7 kişi yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bu kişileri taşıdığı belirlenen T.A. ve İ.İ. gözaltına alınarak haklarında göçmen kaçakçılığı suçu kapsamında işlem başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Anadolu Otoyolu, Kocaeli, Afgan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de 7 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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