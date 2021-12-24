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KOCAELİ'DE 9 AĞIR HASARLI BİNA KALDI - Son Dakika

KOCAELİ'DE 9 AĞIR HASARLI BİNA KALDI

24.12.2021 09:21

İNŞAAT Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Kahraman Bulut, 17 Ağustos 1999 depreminde ağır ve orta hasar gören bina sayısının son 1 yıl içinde azaltıldığını açıklayarak, 29 tane ağır hasarlı, 1500 adet de orta hasarlı binamız vardı.

İNŞAAT Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Kahraman Bulut, 17 Ağustos 1999 depreminde ağır ve orta hasar gören bina sayısının son 1 yıl içinde azaltıldığını açıklayarak, 29 tane ağır hasarlı, 1500 adet de orta hasarlı binamız vardı. Son 1 yıl içinde valiliğimizin ciddi iradesiyle ağır hasarlı bina sayımız 9'a, orta hasarlı bina sayımız da 1333'e kadar geriledi dedi.

Kocaeli'de, 17 Ağustos 1999 depreminde ağır ve orta hasar gören, yıllar geçtikçe tehlike oluşturan binalar bir bir yıkılıyor. Bir yandan da kentsel dönüşüm kapsamına alınarak boşaltılan binaların yıkımları sürüyor. Kocaeli'de hala hem ağır hasarlı hem de orta hasarlı binalar olduğunu söyleyen İnşaat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Bulut, Bu konuda son 1 yılda oldukça güzel mesafe katettik. 29 tane ağır hasarlı binamız vardı, 1500 adet de orta hasarlı binamız vardı. Son 1 yıl içinde valiliğimizin ciddi iradesiyle ağır hasarlı bina sayımız 9'a, orta hasarlı bina sayımız da 1333'e kadar geriledi. Valiliğimizin açıkçası bu hasarlı binalarımızla ilgili koyduğu duruş bizi son derece memnun etmekte. İnşallah en kısa sürede bu ağır ve orta hasarlı binaların birçoğundan Kocaeli olarak kurtulmuş olacağız. Yıkım çalışmalarımız da devam ediyor, bu hafta içerisinde Gölcük'te bir binamızın yıkımına başlandı. Hem metruk binalar hem de hasarlı binalarla alakalı valilik ve belediyelerimiz irade göstermekte diye konuştu.

'YERİNE GÜVENLİ BİNALAR İNŞA EDİLECEK'

Kentsel dönüşüm yasasıyla birlikte risk tespiti yapılmış bazı binaların bulunduğunu belirten Bulut, Bunlar da hatırı sayılır bir noktada yaklaşık 500 kadar. O binalarda da elektrik, su, doğal gaz gibi hizmetlerin kesilmesiyle alakalı çalışmalar başladı. Bu çalışmaların bitmesinin ardından en kısa zamanda o binaların da yıkılması kesinleşip kentsel dönüşüme dahil olmasını bekliyoruz. O binaların yerine güvenli ve yeni binalar inşa edilecek. Kocaeli olarak en büyük beklentimizden bir tanesi de kentsel dönüşümün hızlanması dedi.

'ÖNCEKİ İMAR HAKKI NEYSE O VERİLSİN'

Kahraman Bulut, kat azaltılmasının kentsel dönüşüme engel olduğunu kaydedip, şöyle konuştu

Kentsel dönüşümün önündeki en büyük engellerden bir tanesi de depremden sonra Kocaeli'de imar olarak kat azaltma metodunun uygulanması. Haliyle eski binalar yıkılıp yerine yenisinin yapılması istendiği zaman daire sayısında ve yeni yapılacak binalarda metrekare olarak ciddi bir düşüş ile karşı karşıyayız. O da kentsel dönüşümün önünde çok büyük bir engel. Bizim talebimiz hem vatandaş olarak hem de depremle alakalı bir meslek odası olarak 1999 depreminden önceki imar hakkı neyse o yıllarda yapılmış binalara şimdi de o imar hakkının yeniden verilmesini talep ediyoruz. Vatandaşlarımız da bunu ivedilikle istiyor.

'4 KATLI VE ÜZERİNDEKİ BİNALAR ACİL GÖZDEN GEÇİRİLMELİ'

Kocaeli'nde 4 kat ile üzerindeki binaların acil olarak gözden geçirilmesi gerektiğini söyleyen Bulut, Biz 1999 depreminden önce yapı denetimsiz binaların tamamına yakınını yönetmeliklere uygun olmadığı için mevcut yönetmeliklere uygun olmadığı için riskli gözüyle bakıyoruz. Toplam yapı stokunuzun yüzde 50'si yani Kocaeli'de bulunan yaklaşık 300 bin binadan 140 bin tanesi deprem öncesi yapılmış binalar. Bunların yaklaşık 10 bin tanesini riskli statüde değerlendiriyoruz. 1999 depreminden önce inşa edilen 4 kat ve üzerindeki bütün binaların acil bir şekilde bilimsel olarak gözden geçirilmesini düşünüyoruz diye konuştu.

KOCAELİ'DE 9 AĞIR HASARLI BİNA KALDI
KOCAELİ'DE 9 AĞIR HASARLI BİNA KALDI
KOCAELİ'DE 9 AĞIR HASARLI BİNA KALDI
KOCAELİ'DE 9 AĞIR HASARLI BİNA KALDI
KOCAELİ'DE 9 AĞIR HASARLI BİNA KALDI
KOCAELİ'DE 9 AĞIR HASARLI BİNA KALDI
KOCAELİ'DE 9 AĞIR HASARLI BİNA KALDI

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İnşaat Mühendisleri Odası, 17 Ağustos 1999, geri dönüşüm, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KOCAELİ'DE 9 AĞIR HASARLI BİNA KALDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KOCAELİ'DE 9 AĞIR HASARLI BİNA KALDI - Son Dakika
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