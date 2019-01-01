Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Çıkan Ev Yangınında Dumandan Etkilenen 6 Kişi Hastanelik Oldu

Kocaeli'de Çıkan Ev Yangınında Dumandan Etkilenen 6 Kişi Hastanelik Oldu

53 dakika önce

Kocaeli'de çıkan ev yangınında dumandan etkilenen 6 kişi hastanelik olduKOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 6 katlı bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'de çıkan ev yangınında dumandan etkilenen 6 kişi hastanelik oldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 6 katlı bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Olay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Dumlupınar Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sami Yusuf K. ve eşi Halime K.'nin yaşadığı 6 katlı binanın 4. katında bulunan evde henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Binadan dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangını söndürmek için çalışma başlatırken, diğer yandan da dumandan etkilenen Yusuf K. ve eşi Halime K. ile aynı binada yaşayan Mert Ü., Turgay A., Şükran A., ve Erdal A. tahliye edildi.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri ambulansta yapılan vatandaşlar Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışma ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:26 Kaynak: İHA

Atatürk Bulvarı, İtfaiye, Gölcük, Kocaeli, 3. Sayfa
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