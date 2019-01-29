Kocaeli'de Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı
25 dakika önce
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen ve birçok suçtan kaydı bulunan şüpheli yakalandı.
Kocaeli
'nin İzmit
ilçesinde iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen ve birçok suçtan kaydı bulunan şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, Mehmet Ali Paşa
Mahallesi'ndeki bir iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Teknik ve fiziki takip sonucu ekipler, hırsızlığı Ş.Ö'nün (18) yaptığını belirledi.
Yakalanmamak için evine zaman zaman kısa süreliğine gittiği belirlenen şüpheli, ikametine uğradığı sırada polis ekiplerince gözaltına alındı.
Benzer suçlardan poliste çok sayıda kaydı olan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi
'ne sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:10 Kaynak: AA
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