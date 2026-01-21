Kocaeli'de Hırsızlıktan Aranan Firari Yakalandı

Kocaeli'de 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan S.Ç'yi (34) Darıca'da yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
