Kocaeli'de iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı

03.05.2022 11:14
Kocaeli'de iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Mustafapaşa Mahallesi Şehit Yılmaz Argon Caddesi'nde S.A. idaresindeki 34 BJA 709 plakalı otomobil, F.Y. yönetimindeki 34 SB 7302 plakalı otomobille çarpıştı.

Savrulan 34 BJA 709 plakalı otomobil, MOBESE trafosuna çarparak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü S.A, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Otomobil, Kocaeli, Şehit, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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