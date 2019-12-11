Kocaeli'de iş yerini basan silahlı şüpheliyi polis ikna etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de iş yerini basan silahlı şüpheliyi polis ikna etti - Son Dakika

Kocaeli'de iş yerini basan silahlı şüpheliyi polis ikna etti

6 saat önce

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde pompalı tüfekle bir iş yerine giren şüpheli, polis ekiplerinin ikna çalışması sonucu teslim oldu.

Kocaeli'de iş yerini basan silahlı şüpheliyi polis ikna etti, System.String[]

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde pompalı tüfekle bir iş yerine giren şüpheli, polis ekiplerinin ikna çalışması sonucu teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, Necmi D. elinde silahla Çarşı Mahallesi Türkocağı Caddesi'nde bulunan Kerem Ç'ye ait kuaför salonuna girdi.

Necmi D, yanında getirdiği benzini dükkana dökerken, Kerem Ç. olay yerinden kaçtı.

Şüphelinin kendisini iş yerine kapatması üzerine olay yerine polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 3 saat süren ikna çalışmasının ardından teslim olan şüpheli, emniyete götürüldü.

Kandıra, Kocaeli, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 06:04 Kaynak: AA
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