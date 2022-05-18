Kocaeli'de kardeşini öldürmekle suçlanan ağabey 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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Kocaeli'de kardeşini öldürmekle suçlanan ağabey 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı

18.05.2022 16:14
Kocaeli'de kardeşini öldürmekle suçlanan ağabey 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı kardeşini tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa 22 yıl hapis cezası verildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı kardeşini tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa 22 yıl hapis cezası verildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Güven Kayacan tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada söz verilen sanık, yaşanan olaydan üzüntü duyduğunu söyleyerek tahliyesini istedi.

Sanık avukatı da müvekkilinin öldürme kastıyla hareket etmediğini savunarak tahliye talebinde bulundu.

Kararını açıklayan mahkemeye heyeti sanığı "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Ceza, sanığın suçu "haksız tahrik" altında işlediği gerekçesiyle 22 yıla indirildi.

Ayrıca heyet, sanığın "ruhsatsız silah bulundurmak ve taşımak" suçundan da 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Olay

İzmit ilçesinde 5 Kasım 2021'de Alikahya Cumhuriyet Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi'nde gece saatlerinde Güven Kayacan (47) ile kardeşi Gökhan Kayacan (37) arasında tartışma çıkmış, olayın büyümesi üzerine Güven Kayacan tabancayla kardeşine ateş etmişti.

Ağır yaralanan Gökhan Kayacan, kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan ağabey Güven Kayacan, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanmıştı.

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Kaynak: AA

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

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