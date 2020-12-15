Kocaeli'de kursiyerler ürünlerini "komeksepeti" ile satışa sunacak - Son Dakika

Kocaeli'de kursiyerler ürünlerini "komeksepeti" ile satışa sunacak

15.12.2020 15:29
Kocaeli'de kursiyerler ürünlerini

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kursiyerlerin ürünlerini pazarlamalarına kolaylık sağlamak amacıyla www.komeksepeti.com kuruldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kursiyerlerin ürünlerini pazarlamalarına kolaylık sağlamak amacıyla www.komeksepeti.com kuruldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları'nda (KO-MEK) aldıkları eğitim ile evlerinde ürettikleri ürünleri satmak için uygun bir platform arayan kursiyerlere sunulan komeksepeti ile alıcı ve satıcıya güvenli alışveriş imkanı sağlanması, geniş kitlelere erişim, e-ticaret ve ürün pazarlama konularında teknik destek verilmesiyle kursiyerlerin daha fazla üretime katılmaları ve aile ekonomilerine katkıda bulunmaları amaçlanıyor.

Kocaeli Kongre Merkezinde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, çok önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, projenin hazırlık aşamasıyla ilgili bilgi verdi.

-"2 bin 154 ürün de sisteme yüklendi"

KO-MEK'in 16 yılda 668 bin kursiyere hizmet verdiğini anlatan Büyükakın, şunları söyledi:

"KO-MEK, halk üniversitesi olmuş. 39 meslek alanında 350 farklı branşta eğitim veriyoruz ve daha da önemlisi bu kursiyerlerin yüzde 80'i kadınlarımız. Kadınlarımız adeta burada boş zamanlarını doldurma anlamında bir rehabilitasyona erişmiş oluyorlar. Bir anlamda da sosyal destek projesi olarak görüyoruz KOMEK'i. Ama artık halk üniversitesi olan KOMEK'in el emeğini, göz nurunu, alın terini ekonomiye döndürmesi lazım. Şu ana kadar 632 kursiyerimiz başvurdu, 2 bin 154 ürün de sisteme yüklendi. Bu güvenli bir ortam sağlayacak hem üreticimize, hem tüketicimize. Yeni dönemde belediyeler emeği, üreticiyi, kadının ekonomik yaşama katılımını destekleyecek çalışmalar yapacaksa, üreticiden tüketiciye kadar uzanan bir tasarım olması lazım."

-"Ben bunun ev ekonomisine ciddi katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum"

Bu projenin kursiyerlere ekonomik açıdan büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Büyükakın, "Buradaki en büyük karımız da özellikle hanım kardeşlerimizin el emeğinin, alın terinin, göz nurunun ev ekonomisine dönüşmesi olacak. Burada ciddi emekler verirlerse, buranın tanıtım imkanları, reklam olanakları ve kargo olanakları sayesinde çok büyük bir ekonomiye ulaşmak mümkün. Tüm detayları düşünülmüş bir proje, hayal değil, boş laf değil gerçekten ciddi emek harcanmış bir proje. Ben bunun ev ekonomisine ciddi katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum " ifadesini kullandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Tahir Büyükakın, Kocaeli, Kongre, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de kursiyerler ürünlerini 'komeksepeti' ile satışa sunacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkileyecek, Türkiye yaptırımlara nasıl karşılık verecek? İşte yanıtı Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'na alınacak 12 bin personelin yerleştirme sonuçları açıklandı Galatasaray iddiaları sonrası Vedat Muriqi'in menajerinden açıklama geldi Ukrayna tarihinde bir ilk! Türkiye ile korvet ve SİHA üretimi konusunda anlaşma imzalandı Kadın müşterileri korumak istedi, katil oldu! Avukat böyle savundu: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum Yağmur değil elektrik duası! Canından bezen bölge halkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi Bahçeli'nin "HDP kapatılsın" çağrısına AK Partili Kurtulmuş'tan yanıt: Parti kapatmaların olumlu sonuçları görülmedi Son Dakika! TİSK'ten asgari ücret açıklaması: Destekler devam etsin, vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin
60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış 60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış         
15:57
Acun Ilıcalı, Exxen'de yayınlanacak Fightclup yarışmasından ilk fragmanı paylaştı Acun Ilıcalı, Exxen'de yayınlanacak Fightclup yarışmasından ilk fragmanı paylaştı         
15:40
4 saatlik mesafeyi 2 saate indirecek Ankara-Niğde Otoyolu'nun tamamı yarın hizmete giriyor 4 saatlik mesafeyi 2 saate indirecek Ankara-Niğde Otoyolu'nun tamamı yarın hizmete giriyor         
15:31
12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş 12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş         
15:21
15 Ocak'tan itibaren HES kodu eşleştirmesi yapılmayan İstanbulkartlar kullanılamayacak 15 Ocak'tan itibaren HES kodu eşleştirmesi yapılmayan İstanbulkartlar kullanılamayacak         
15:09
Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çiftinin ikinci bebekleri kız olacak Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çiftinin ikinci bebekleri kız olacak         
14:38
Vahşi doğada ilk vaka! Yabani bir vizonda koronavirüs çıktı Vahşi doğada ilk vaka! Yabani bir vizonda koronavirüs çıktı         
14:13
Oyuncu Birkan Sokullu'nun 15 yıl önce Tuğba Ekinci'nin klibinde oynadığı ortaya çıktı Oyuncu Birkan Sokullu'nun 15 yıl önce Tuğba Ekinci'nin klibinde oynadığı ortaya çıktı         
13:30
Bakan Soylu'dan polislere müjde: POLSAN'A üye olan 350 bin lira emeklilik ikramiyesi alacak Bakan Soylu'dan polislere müjde: POLSAN'A üye olan 350 bin lira emeklilik ikramiyesi alacak         
13:21
'Van Gölü Canavarı' sandılar, domuz çıktı 'Van Gölü Canavarı' sandılar, domuz çıktı         
12:43
9 kadını acımasızca katleden katilin ifadesi kan dondurdu: Yakalanmasaydım pişman olmazdım 9 kadını acımasızca katleden katilin ifadesi kan dondurdu: Yakalanmasaydım pişman olmazdım         
12:28
Soğuk havaya aldırmadan denizin tadını çıkaran Rus kadın herkesi kıskandırdı Soğuk havaya aldırmadan denizin tadını çıkaran Rus kadın herkesi kıskandırdı         
12:01
İşçiler de neye uğradığını şaşırdı! Fabrikayı bir gecede boşaltıp kayıplara karıştılar İşçiler de neye uğradığını şaşırdı! Fabrikayı bir gecede boşaltıp kayıplara karıştılar         
10:34
Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş         
10:34
Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı         
10:14
İstanbul'da lüks otomobil sahiplerinin kabusu oldular! Sadece gösterge panelini çalıyorlar İstanbul'da lüks otomobil sahiplerinin kabusu oldular! Sadece gösterge panelini çalıyorlar         
10:10
Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor         
08:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2020 16:10:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli'de kursiyerler ürünlerini "komeksepeti" ile satışa sunacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei