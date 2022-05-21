Kocaeli'de ormanda konaklamak ve mangal yapmak yasaklanıyor - Son Dakika
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Kocaeli'de ormanda konaklamak ve mangal yapmak yasaklanıyor

21.05.2022 11:45
Kocaeli'de ormanda konaklamak ve mangal yapmak yasaklanıyor

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, orman yangılarının önlenmesi amacıyla 1 Haziran tarihinden 1 Kasım'a kadar ormanlık alanlarda konaklanmasının ve mangal yapılmasının yasaklandığını duyurdu.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, orman yangılarının önlenmesi amacıyla 1 Haziran tarihinden 1 Kasım'a kadar ormanlık alanlarda konaklanmasının ve mangal yapılmasının yasaklandığını duyurdu.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, orman yangınlarının önlenmesi ve bunun önüne geçilmesi dolayısıyla "Orman Yangını Hazırlıkları Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda 1 Haziran'dan 1 Kasım'a kadar geçerli olmak üzere yeni kararlar alındı. Bu çerçevede resmi tescilli piknik, mesire alanları harici her türlü ormanlık alanlarda mangal, semaver gibi ateşli piknik yapılması, dilek feneri, meşale, havai fişek ve benzeri yangın çıkmasına sebep olabilecek malzemelerin sokulması ve kullanılması yasaklandı. Ormanlık alanlarda konaklama yapılması, orman içinde ATV, UTV ve bunun gibi araçların önceden belirlenmiş alanlar dışında kullanılması yasaklandı. Orman işletme müdürlükleri tarafından belirlenen güzergahlarla sınırlı olmak şartıyla ulusal, uluslararası sportif ve eko turizm amaçlı kullanımlar için izin alınması zorunlu hale getirildi. Kocaeli ili sınırları içindeki ormana bitişik alanlarda ve ormanlık alanlara 4 kilometre mesafede anız ve bağ bahçe temizliği amacıyla kontrollü dahi olsa ateş yakmak yasaklandı. Bu alanlarda ekiplerin duracağı ve kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanacağı bildirildi. - KOCAELİ

Kocaeli'de ormanda konaklamak ve mangal yapmak yasaklanıyor
Kocaeli'de ormanda konaklamak ve mangal yapmak yasaklanıyor

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Kaynak: İHA

Orman Yangını, Haziran, Kocaeli, Kasım, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de ormanda konaklamak ve mangal yapmak yasaklanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de ormanda konaklamak ve mangal yapmak yasaklanıyor - Son Dakika
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