Kocaeli\'de Taşımalı Eğitime Ara

KOCAELİ Valiliği, yüksek kesimlerde etkili olması değerlendirilen buzlanma ve don nedeniyle kent genelinde taşımalı eğitime 1 gün süreye ara verildiği duyurdu.
Kentin yüksek kesimlerinde meteorolojik verilere göre buzlanma ve don olması bekleniyor. Bu doğrultuda Kocaeli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kocaeli il genelinde özellikle yüksek kesimlerde 13.01.2026 Salı sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görülebileceğinden herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ilimiz genelinde taşımalı eğitime (özel eğitim dahil) 1 (bir) gün süre ile ara verilmiştir." denildi.
