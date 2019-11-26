Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de terör örgütü propagandasına 21 gözaltı (2)
Son Dakika Güncel Kocaeli'de terör örgütü propagandasına 21 gözaltı (2) - Son Dakika

Kocaeli'de terör örgütü propagandasına 21 gözaltı (2)

6 saat önce

GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİKocaeli'de, terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 1 kişi daha yakalanırken, gözaltına alınanların sayısı 21'e çıktı.

Kocaeli'de terör örgütü propagandasına 21 gözaltı (2), System.String[]

GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİ

Kocaeli'de, terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 1 kişi daha yakalanırken, gözaltına alınanların sayısı 21'e çıktı. Şüpheliler arasında HDP'nin parti meclisi üyeleri M.Y. ve E.G., HDP Kocaeli İl Eş Başkanı L.A., HDP Dilovası İlçe Eş Başkanı A.D., HDP Darıca İlçe Eş Başkanı K.G., CHP Gebze Belediyesi meclis üyesi O.K.'nin de bulunduğu öğrenildi.


Halkların Demokratik Partisi, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:19 Kaynak: DHA
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