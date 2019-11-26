Kocaeli'de terör örgütü propagandasına 21 gözaltı (2)

GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİ

Kocaeli'de, terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 1 kişi daha yakalanırken, gözaltına alınanların sayısı 21'e çıktı. Şüpheliler arasında HDP'nin parti meclisi üyeleri M.Y. ve E.G., HDP Kocaeli İl Eş Başkanı L.A., HDP Dilovası İlçe Eş Başkanı A.D., HDP Darıca İlçe Eş Başkanı K.G., CHP Gebze Belediyesi meclis üyesi O.K.'nin de bulunduğu öğrenildi.