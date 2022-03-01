Kocaeli'de üç katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Kocaeli'de üç katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

01.03.2022 23:36
Kocaeli'de üç katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde çıkan yangında üç katlı müstakil evde büyük çapta hasar oluştu.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde çıkan yangında üç katlı müstakil evde büyük çapta hasar oluştu.

Derbent Mahallesi Serin Sokak'ta bulunan Abdülkadir N'ye ait üç katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Evde yalnız olduğu belirtilen Abdülkadir N'nin yangından yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

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Kocaeli, İtfaiye, Derbent, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de üç katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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