KOCAELİ'DE VAKA SAYILARI DÜŞTÜ - Son Dakika

KOCAELİ'DE VAKA SAYILARI DÜŞTÜ

05.05.2021 13:47

KOCAELİ, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre 100 bin kişide 437,65 vaka ile Türkiye'de en fazla koronavirüs vakası görülen beşinci il olurken, geçen haftaya göre vaka sayısında düşüş de oldu.

KOCAELİ, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre 100 bin kişide 437,65 vaka ile Türkiye'de en fazla koronavirüs vakası görülen beşinci il olurken, geçen haftaya göre vaka sayısında düşüş de oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından yeni koronavirüs vaka sayıları haritası dün açıklandı. 24-30 Nisan tarihlerine göre Kocaeli 100 bin kişide 437,65 vaka ile İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale'nin ardından en fazla koronavirüs vakası görülen beşinci il oldu. 17- 23 Nisan tarihlerini kapsayan haritada ise Kocaeli'de 100 bin kişide 679,88 vaka açıklanmıştı. Son açıklanan harita ile Kocaeli'de vaka sayısında 242,23'lük düşüş dikkat çekti. Kocaeli'nin sokaklarında tam kapanmaya rağmen yoğunluk yaşandı. Özellikle öğle saatlerinde, alışveriş için çıkanlar nedeniyle yoğunluk oluştu.

İş yerine giden Mahmut Çınar, 'Benim işlerimden dolayı müsaadem var. İş yerime gideceğim. Kurallara uyulmuyor. Sokakta bayağı bir kalabalık var. Burada insanların kişisel tercihleri devreye giriyor. Kurallara uymaları gerekiyor ama uymuyorlar dedi.

Aşı olmak için evinden çıktığını söyleyen Ayşe Sezgin ise, 'İnsanlar bilinçsiz bir şekilde sokağa dolaşıyorlar. Bazen biz de yapıyoruz maalesef. Neticede yaz günü evlere kapanmak biraz zor. Ellerine bir poşet alıyorlar. 'Markete çıkıyoruz' diye mahalle dolaşılıyor maalesef. Bunu yapan benim tanıdıklarım da var. Ben bugün ilk defa aşıdan dolayı çıktım. Ben dikkat ediyorum. Çıkmamaya özen gösteriyorum. Zaten kronik rahatsızlığım da var. En azından bir sene daha çok dikkat edilmesi gerekiyor. Aşıların tamamlanması gerekiyor diye konuştu.

KOCAELİ'DE VAKA SAYILARI DÜŞTÜ
KOCAELİ'DE VAKA SAYILARI DÜŞTÜ
KOCAELİ'DE VAKA SAYILARI DÜŞTÜ
KOCAELİ'DE VAKA SAYILARI DÜŞTÜ
KOCAELİ'DE VAKA SAYILARI DÜŞTÜ
KOCAELİ'DE VAKA SAYILARI DÜŞTÜ
KOCAELİ'DE VAKA SAYILARI DÜŞTÜ
KOCAELİ'DE VAKA SAYILARI DÜŞTÜ
KOCAELİ'DE VAKA SAYILARI DÜŞTÜ
KOCAELİ'DE VAKA SAYILARI DÜŞTÜ

Sağlık Bakanlığı, Çanakkale, Kocaeli, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KOCAELİ'DE VAKA SAYILARI DÜŞTÜ - Son Dakika


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