Kocaeli'de yıkım kararı verilen 16 okulun isimleri açıklandı

09.01.2026 14:27
Kocaeli'de deprem performansı yetersiz olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen 16 okulun isimleri açıklandı.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, kent genelinde 16 okulda yıkım kararı verildiğini belirterek, deprem performansı yetersiz bulunan kamu binalarına ilişkin sürecin ertelenmeden başlatıldığını söyledi. Can güvenliğinin öncelik olduğunu vurgulayan Aktaş, okullar başta olmak üzere risk taşıyan tüm kamu yapıları için tahliye, yıkım ve yeniden inşa çalışmalarının eleştirilere rağmen kararlılıkla yürütüldüğünü ifade etti.

İşte ilçe ilçe yıkılacak okullar

Gebze'de Fevzi Çakmak İlkokulu (1 No.lu Bina), Mimar Sinan İlkokulu (1 No.lu Bina), İlyasbey Ortaokulu, Eşrefbey İlkokulu, Tavşanlı Ortaokulu, Anadolu İmam Hatip Lisesi. Derince'de Turgut Reis Anaokulu, Nene Hatun İlkokulu. Gölcük'te Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi, Halk Eğitim Merkezi ve Meslek Eğitim Merkezi.

İzmit'te Kanuni Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi. Dilovası'nda Şehit İzzettin İnceoğlu İlkokulu. Körfez'de Atatürk Ortaokulu. Darıca'da Servet Çambol İlkokulu (1 No.lu Bina), Ahmet Parmaksızoğlu İlkokulu. Çayırova'da Yunus Ergüz İlkokulu (1 No.lu Bina).

Gebze'de 6, Derince'de 2, Gölcük'te 2, Darıca'da 2, İzmit, Dilovası, Körfez ve Çayırova'da ise birer olmak üzere toplam 16 okulun yıkılmasına karar verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli, Deprem, Yerel, Son Dakika

