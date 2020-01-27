Kocaeli'deki feci kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'deki feci kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu - Son Dakika

Kocaeli'deki feci kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

6 saat önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2 otomobili taşıyan çekicinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 2 kişinin kimlikleri belli olurken, tedavi altına alınan yaralılardan birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kocaeli'deki feci kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu, System.String[]

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2 otomobili taşıyan çekicinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 2 kişinin kimlikleri belli olurken, tedavi altına alınan yaralılardan birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, akşam saatlerinde Kocaeli'nin Körfez ilçesi İlimtepe Mahallesi ile Hacı Osman Mahallesi arasında bulunan Alparslan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kerim A. (23), idaresindeki 42 Z 2677 plakalı çekici ile arızalanan 34 AHN 162 plakalı otomobili, aracına yükledi. Çekici üzerindeki otomobildeki yolcularla birlikte Hacı Osman Mahallesi istikametinde seyir halinde olan çekici Kerim A., yol kenarında arızalanan 55 AAH 722 plakalı otomobili gördü. Arızalanan otomobilin yanında duran çekici Kerim A., sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 55 AAH 722 otomobili de çekiciye yükledi. Daha sonra yola devam eden çekici, henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak yan yattı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kazada çekici sürücüsü Kerim A. ve otomobillerde bulunan Nurullah Ş. (40), Emine Z. (52), Muhammet A. (26), Hüseyin Z. (43), Ayşe Z. (53) araçlarda sıkışarak yaralanırken, Nazim Zengin (50) ile Erdem Zengin (16) hayatını kaybetti. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri devrilen araçların altında kalan ve araçlarda sıkışan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan kurtarma çalışması neticesinde araçlardaki yaralılar çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Tedavi altına alınan yaralılardan birisinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri ambulanslarda yapılan yaralılardan Kerim A., Nurullah Ş. ve Emine Z. İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne; Muhammet A., Hüseyin Z., Ayşe Z. ise Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Nazim Zengin ile Erdem Zengin'in cenazeleri ise Körfez Asri Mezarlığı morguna kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Muhammet A.'nın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Kocaeli, Körfez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:40 Kaynak: İHA
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