KOCAELİ Emekli öğretmen annesini darbedip, rehin aldı - Son Dakika

KOCAELİ Emekli öğretmen annesini darbedip, rehin aldı

Emekli öğretmen annesini darbedip, rehin aldıKOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen İlhan A., emekli öğretmen annesi N.A.'yı (80) demir çubukla darbederek, rehin aldı.

Emekli öğretmen annesini darbedip, rehin aldı KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen İlhan A., emekli öğretmen annesi N.A.'yı (80) demir çubukla darbederek, rehin aldı. İtfaiyenin kapıyı kırmasıyla eve giren polis, İlhan A.'yı gözaltına aldı, annesi ise hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 19.30 sıralarında Özgürlük Mahallesi 313 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 1,5 yıl önce psikolojik sorunları nedeniyle tedavi görmeye başlayan İlhan A., sinir krizi geçirmesi sonucu annesi N.A.'yı demir çubukla darbederek boynuna ve göğsüne vurup kanlar içerisinde rehin aldı. Bağrışma seslerini duyan apartman sakinleri, 112 Acil'e durumu bildirdi. İlhan A., olay yerine gelen polis ve itfaiye ekiplerine kapıyı açmadı. Ekipler, ikna edemeyince itfaiyeciler kapıyı kırdı. Yaklaşık 1 saat sonra eve giren polis ekibi, İlhan A.?yı gözaltına aldı. İlhan A. ekip otosuna güçlükle bindirildi. Yaralanan N.A. ise sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. N.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, İlhan A. polis merkezine götürüldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Yunus Emre oldu

Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi

Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi

Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi

40 yaşındaki yıldız isim, lavanta tarlasında yarı çıplak masaj yaptırdı

Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti

Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu

Kim Kardashian'ı eleştiren Fenomen Murat Övüç, Ermenilerle ilgili sözlerinden dolayı ifade verdi

Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı

Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı

Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu "Kavuştuk" notuyla paylaştı

Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı

Oyuncu Ayşegül Atik'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

Şener Şen ve Neşet Ertaş'ın yıllar önce çekilen ilk karşılaşma videosu Twitter'da gündem oldu