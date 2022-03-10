Kadın Platformu üyelerinden CHP Derince İlçe Başkanlığındaki taciz iddialarına tepki - Son Dakika
Üye Girişi

Kadın Platformu üyelerinden CHP Derince İlçe Başkanlığındaki taciz iddialarına tepki

10.03.2022 22:05

Kocaeli Kadın Platformu üyeleri, CHP'nin Derince ilçe teşkilatında görevli bazı kadınlara yönelik taciz iddialarına tepki gösterdi.

Kocaeli Kadın Platformu üyeleri, CHP'nin Derince ilçe teşkilatında görevli bazı kadınlara yönelik taciz iddialarına tepki gösterdi.

CHP Kocaeli İl Başkanlığı binası önünde "Evde, İşte, Sokakta, Partide Güvenli ve Özgür Alanlar İstiyoruz" pankartı açan platform üyesi kadınlar, çeşitli sloganlar attı.

Burada grup adına basın açıklamasını yapan platform üyesi İrem Karul, basına yansıyan haberler ve parti içinde faaliyet yürüten arkadaşlarıyla yaptıkları görüşmelerde CHP Derince İlçe Başkanı hakkında taciz iddiaları olduğunu öğrendiklerini söyledi.

Bu iddialar üzerine parti il yönetimi ile görüşme talep ettiklerini aktaran Arıkan, şunları anlattı:

"Ancak bizler için oldukça vahim geçen bu görüşmede 'kadının beyanı esastır' ilkesinin açıkça görmezden gelindiğini, tacize maruz kaldığını ifade eden kadınların defalarca çeşitli kişilerin sorgulamalarına maruz bırakıldığını böylece üzerlerindeki baskının derinleştirildiğini öğrendik. Öte yandan fail şüphesi bulunan ilçe başkanına ilişkin sürecin etkili biçimde yürütülmediğini öğrendik. Bu görüşmede mağduru suçlayan, fail şüphesi bulunanı ise koruyan ifadeler kullanılmıştır. Ayrıca görüşmeye katılan CHP'li yöneticiler tarafından tacize maruz kaldığı iddiası bulunan kadınların gizliliği ihlal edilmiştir."

Gruptakilerden Cemile Gültepe ise CHP'nin, hakkında taciz iddiaları bulunan kişiye gerekli yaptırımları uygulamak yerine, bu kişiyle görünürlüğü tercih eden tüm siyasetçileri ifşa ettiklerini öne sürerek, "Hiçbir kadın hiçbir alanda eşitsizlik karşısında yalnız yürümeyecek. Şiddet, taciz, baskı kimden ve nereden gelirse gelsin ses çıkarmaya devam edeceğiz." dedi.

"Genel merkezin gönderdiği müfettişlerin raporunu bekliyoruz"

CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı da AA muhabirine, olayla ilgili kendilerine bilgi geldiğinde genel merkezden müfettiş istediklerine değinerek, çelişkili ifadelerin olduğunu, konunun araştırılmasını isteklerini belirtti.

Genel merkeze intikal eden konuyla ilgili 2 müfettişin geldiğini, karşılıklı iddialar olduğunu aktaran Yıldızlı, "Karşılıklı iddiaların genel merkezin gönderdiği müfettişlerin raporunu bekliyoruz. Rapor doğrultusunda hareket edeceğiz." dedi.

Kadın Platformu üyelerinden CHP Derince İlçe Başkanlığındaki taciz iddialarına tepki
Kadın Platformu üyelerinden CHP Derince İlçe Başkanlığındaki taciz iddialarına tepki
Kadın Platformu üyelerinden CHP Derince İlçe Başkanlığındaki taciz iddialarına tepki

YORUMLAR
500
ZONGULDAK - CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Zonguldak'ta ilçe belediyelerini ziyaret etti ZONGULDAK - CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Zonguldak'ta ilçe belediyelerini ziyaret etti Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasına ilişkin davada yeni mütalaa Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasına ilişkin davada yeni mütalaa

Cumhuriyet Halk Partisi, Hisarcık, Kocaeli, Taciz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadın Platformu üyelerinden CHP Derince İlçe Başkanlığındaki taciz iddialarına tepki - Son Dakika


Son Dakika
23:09 Soğuk havaya aldırış etmediler! Binlerce kişi Emir Can İğrek'i dinlemek için saatlerce bekledi
22:54 Beşiktaş'ta 112 ağaç kesildi! AK Partili isimden konu ile ilgili açıklama geldi: Reklam yeri açılsın diye kestiler
22:48 Rusya-Ukrayna çatışmalarının görüntüleri paylaşıldı! Ukraynalı askerlerinin tavrı dikkat çekti
22:41 Fatih Terim, Arda Turan'ı arayarak nasihatte bulundu: Keşke o paylaşımı yapmasaydın
22:21 Cinayet mi, intihar mı? Adam, arabada başından vurulmuş halde bulundu
22:17 Olaylı Fenerbahçe-Trabzonspor maçının sonuçları ağır oldu! PFDK futbolculara ceza yağdırdı
21:49 Şaşırtan tercihler! Barcelona-G.Saray maçında ilk 11'ler belli oldu
21:28 Açıklama geldi! Atletico Madrid tarafından Barcelona maçında 2 futbolcu göz hapsinde olacak
20:51 Chelsea vurgun üstüne vurgun yiyor! Bilbordlar kaldırılıyor
20:40 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 140 kişi hayatını kaybetti, 29 bin 492 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 23:30:08. #1.11#
SON DAKİKA: Kadın Platformu üyelerinden CHP Derince İlçe Başkanlığındaki taciz iddialarına tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement