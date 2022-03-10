Kadın Platformu üyelerinden CHP Derince İlçe Başkanlığındaki taciz iddialarına tepki - Son Dakika

Kocaeli Kadın Platformu üyeleri, CHP'nin Derince ilçe teşkilatında görevli bazı kadınlara yönelik taciz iddialarına tepki gösterdi.

CHP Kocaeli İl Başkanlığı binası önünde "Evde, İşte, Sokakta, Partide Güvenli ve Özgür Alanlar İstiyoruz" pankartı açan platform üyesi kadınlar, çeşitli sloganlar attı.

Burada grup adına basın açıklamasını yapan platform üyesi İrem Karul, basına yansıyan haberler ve parti içinde faaliyet yürüten arkadaşlarıyla yaptıkları görüşmelerde CHP Derince İlçe Başkanı hakkında taciz iddiaları olduğunu öğrendiklerini söyledi.

Bu iddialar üzerine parti il yönetimi ile görüşme talep ettiklerini aktaran Arıkan, şunları anlattı:

"Ancak bizler için oldukça vahim geçen bu görüşmede 'kadının beyanı esastır' ilkesinin açıkça görmezden gelindiğini, tacize maruz kaldığını ifade eden kadınların defalarca çeşitli kişilerin sorgulamalarına maruz bırakıldığını böylece üzerlerindeki baskının derinleştirildiğini öğrendik. Öte yandan fail şüphesi bulunan ilçe başkanına ilişkin sürecin etkili biçimde yürütülmediğini öğrendik. Bu görüşmede mağduru suçlayan, fail şüphesi bulunanı ise koruyan ifadeler kullanılmıştır. Ayrıca görüşmeye katılan CHP'li yöneticiler tarafından tacize maruz kaldığı iddiası bulunan kadınların gizliliği ihlal edilmiştir."

Gruptakilerden Cemile Gültepe ise CHP'nin, hakkında taciz iddiaları bulunan kişiye gerekli yaptırımları uygulamak yerine, bu kişiyle görünürlüğü tercih eden tüm siyasetçileri ifşa ettiklerini öne sürerek, "Hiçbir kadın hiçbir alanda eşitsizlik karşısında yalnız yürümeyecek. Şiddet, taciz, baskı kimden ve nereden gelirse gelsin ses çıkarmaya devam edeceğiz." dedi.

"Genel merkezin gönderdiği müfettişlerin raporunu bekliyoruz"

CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı da AA muhabirine, olayla ilgili kendilerine bilgi geldiğinde genel merkezden müfettiş istediklerine değinerek, çelişkili ifadelerin olduğunu, konunun araştırılmasını isteklerini belirtti.

Genel merkeze intikal eden konuyla ilgili 2 müfettişin geldiğini, karşılıklı iddialar olduğunu aktaran Yıldızlı, "Karşılıklı iddiaların genel merkezin gönderdiği müfettişlerin raporunu bekliyoruz. Rapor doğrultusunda hareket edeceğiz." dedi.