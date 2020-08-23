KOCAELİ Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Hacıoğlu Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi'ni destekliyoruz - Son Dakika

KOCAELİ Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Hacıoğlu Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi'ni destekliyoruz

Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Hacıoğlu: Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi'ni destekliyoruzKOCAELİ Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, 1 Eylül tarihinden itibaren zorunlu hale gelecek olan Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi'yle beraber emlakçılık sektörünün kabuk değiştireceğini belirterek,...

Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Hacıoğlu: Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi'ni destekliyoruz

KOCAELİ Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, 1 Eylül tarihinden itibaren zorunlu hale gelecek olan Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi'yle beraber emlakçılık sektörünün kabuk değiştireceğini belirterek, "Hem haksız kazancı önlemek hem de sektördeki diğer meslektaşlarla rekabeti düzenlemek için bu düzenlemeye destek veriyoruz" dedi.

Ticaret Bakanlığı'nca gayrimenkul alışverişini düzenlemek amacıyla getirilen ve 1 Eylül'den itibaren zorunlu hale gelecek olan Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi zorunluluğu vergi mükellefi olan emlakçılar tarafından sevinçle karşılandı. Getirilen bu yeni düzenlemelerle beraber emlakçılık sektöründe olumlu anlamda değişiklikler yaşanacağını belirten Kocaeli Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, bu belgesi olmayan yasa dışı emlakçıların kapanmaya gidebileceğini ve sektörde nitelikli kişilerin iş yapacağını söyledi.

Getirilen bu düzenlemeden oldukça memnun olduklarını ifade eden Alpay Hacıoğlu, "Aslında bu düzenleme bizim yıllarca beklemiş olduğumuz ve istemiş olduğumuz bir düzenlemeydi. 5 Haziran 2018 tarihinde Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği yayınlandı. Bu yönetmelik Ticaret Bakanlığı'mız tarafından yayınlanmıştı. Bu tarih itibariyle emlakçıların kriterleri ve yapabilecekleri işlemlerle ilgili yönetmelik biz emlakçıları düzene soktu. Mevcut emlak ofislerinin, 31 Ağustos tarihine kadar Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi alma zorunluluğu var. Bu belgeyi almak için emlakçıların vergi mükellefi olması şart. Eğer şahıs ise emlakçılar odasına şirket ise ticaret odasına kaydolma zorunluluğu var. Biz emlakçılar bu yetki belgesi olmadan internet ortamında da ilan girişi yapamayacağız. Bu ilan belgesi olmayan emlak işletmelerinin kapatması gibi bir durum söz konusu bile olabilir" dedi.

'VATANDAŞLAR SATIŞ YAPABİLECEK'

Yeni düzenlemeyle beraber kamuoyunda çok fazla bilgi kirliliğinin yaşandığını ve vatandaşların kendi gayrimenkullerinin de satışını yapamayacağı yönünde bir algı oluştuğunu söyleyen Alpay Hacıoğlu bu algının yanlış olduğunu belirterek, "Vatandaşlar artık kendi yerini satmak için ilan veremeyecek gibi yanlış bilgiler dolaşıyor. Bu haberlerin aslı astarı yok. Kişinin mülkiyet alıp-satma hakkını kimse engelleyemez. Bireysel olarak vatandaşlar tapu dairesine giderek kendi yerlerini satabilecek. Bu değişiklik yalnızca kurumsal olarak emlak işi yapanlar için geçerli" dedi.

'HEM HAKSIZ KAZANÇ ÖNLENECEK HEM DE REKABET ARTACAK'

Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi'nin zorunlu hale gelmesiyle beraber emlak sektöründe olumlu gelişmelerin yaşanacağını söyleyen Hacıoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu düzenlemeyle beraber hiçbir emlak ofisinde sigortasız ve Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiyi çalıştıramayacaklar. Emlakçılar artık sözleşme olmadan hiçbir iş yapamayacak yani satılan ya da kiralanan her gayrimenkul için sözleşme yapma şartı geldi. Bunu biz resmi emlak ofisleri vergi mükellefiyiz, kiramızı veriyoruz, belediyeden ruhsatımızı alıyoruz. Bize koyulan her şartı seve seve yapacağız ama bizim için en büyük problem kayıt dışı dediğimiz merdiven altı emlakçılar. Çok kolay bir şekilde, bizim işimizde, gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren birçok kişinin olduğunu biliyoruz. Bunun önüne geçebilmek için araç alım satım işlerinde yapıldığı gibi bir kısıtlama getirilmesi gerekiyor. Bu düzenlemelerden sonra emlakçılık sektörü bir kabuk değiştiriyor, bir kimlik değiştiriyor biz bu düzenlemelerden memnunuz. Tabii bu geçiş süreçleri kolay olmuyor. Hem haksız kazancı önlemek hem de sektördeki diğer meslektaşlarla rekabeti düzenlemek için bu düzenlemeye destek veriyoruz"

KOCAELİ Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Hacıoğlu Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi'ni destekliyoruz

Emlakçılar Odası, Kocaeli, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 09:11

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KOCAELİ Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Hacıoğlu Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi'ni destekliyoruz - Son Dakika
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