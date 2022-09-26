Kocaeli'de deposunda kaçak cep telefonu aksesuarları ele geçirilen zanlıya gözaltı - Son Dakika
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Kocaeli'de deposunda kaçak cep telefonu aksesuarları ele geçirilen zanlıya gözaltı

26.09.2022 11:12
Kocaeli'de deposunda kaçak cep telefonu aksesuarları ele geçirilen zanlıya gözaltı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde deposunda çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarı ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde deposunda çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarı ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca, Yeşilyurt Mahallesi'nde M.K'nin deposunda bulundurduğu gümrük kaçağı cep telefonu ile aksesuarları piyasaya süreceği bilgisi üzerine operasyon başlatıldı.

Depoda arama yapan ekipler, kaçak cep telefonlarına ait 365 aksesuar, 210 batarya, 163 şarj cihazı, 37 kulaklık, 4 şarj kablosu ile ruhsatsız tabanca ve 237 fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.K'nin işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Başiskele, Yeşilyurt, Jandarma, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de deposunda kaçak cep telefonu aksesuarları ele geçirilen zanlıya gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de deposunda kaçak cep telefonu aksesuarları ele geçirilen zanlıya gözaltı - Son Dakika
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